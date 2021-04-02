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房貸若加息 美國房市升溫不降價？ 市場走勢專家見解不同

記者邵敏／洛杉磯報導
貸款利率若上調，美國樓市走向如何，引人關注。（unsplash.com）
貸款利率若上調，美國樓市走向如何，引人關注。（unsplash.com）

隨著新冠疫苗普及和大規模經濟刺激措施推出，美國經濟逐漸復甦，處於歷史低位的房屋貸款利率，從3月開始小幅上調。4月1日起，政府要求所贊助的房利美（Fannie Mae）對投資屋和第二套房的抵押貸款的收購，限制在占其全部投資組合的7％，這個決定，將會對利率調整帶來什麼變化，對房市又會帶來多大影響？

佳信貸款公司張乃元解釋，過去一年，由於政府購買大量房貸債券，導致房貸利率降低並且低走，4月1日起，政府購買投資房的貸款債券限制在7％，這個決定將會直接影響投資房、二套房的貸款利率，「但我感覺整個房市不會因此有太大波動，當然對投資客會帶來一定影響。」

張乃元說，3月10日房利美已經宣布，由於與政府達成協議，4月1日起房利美必須將第二套房或投資房的創始抵押貸款設限，只占所有獨棟房的7%，因此以貸款手續通常要花30至45天才完成的作業來看，各貸款銀行早就提前陸續調高第二棟房和投資房的貸款利率，以便4月1日依照房利美的要求交出貸款。當局的用意在不讓房價炒上去，但目前看來房價仍在微升。

加州美信置業McSen Realty合夥人劉藍認為，利率若調整很正常，「加息目的就是為了控制市場，不能讓房價一直飆高，回調很正常，但房價因此下降不太可能。」

劉藍覺得接下來房價會相對走入一個平穩期，「房價不會再像前幾個月這樣大暴發，但也不會像過山車一樣很快拉下來。」

劉藍說，這一年由於疫情影響，市場上房子一直供不應求，上市的房子有段時間甚至處於負數，可謂一房難求。接下來房市走向還會跟疫情息息相關，在7、8月份全民注射疫苗之前，房價會繼續往上走，為了調控市場，政府還會再一次加息，但只要利率保持在4之內都算低。

劉藍指出，這一年的股市也帶動了房市的熱鬧，在股市獲利的一部分人由於通貨膨脹不願持有現金，他們尋求固定資產投資，直接把現金投向房產。

洛杉磯地產經紀成薇說：「政府對房貸的寬鬆和緊縮總不斷在平衡，房價大幅上漲之後必會調整，這很正常，就像買家心態一樣，價格一直上漲，買家就會放慢腳步持觀望態度，那房價也會隨之降低，這都是經濟的自我調節。」但成薇覺得從總體來看，今年房市還會持續升溫。

KW Signature房地產公司總裁毛海笛說，疫情一年持續的低利率造成很多買家衝進市場，在市場上不斷競價，導致房價空前上漲，接下來利率升高對房市必會帶來較大影響，「我不認為房價會繼續往上衝，利率上漲會讓房市降溫，因低利率簇擁而來的買家會因此止步。」

對於接下來房市走向如何，劉藍認為，疫情好轉，國與國之間開放，航班逐漸恢復，這些都會對樓市帶來很大影響。 「這一年的買家基本以本地居民為主，國外買家基本停滯，如果接下來中美關係恢復正常，中國的投資客又會重新回到市場，進一步推動房價。」

對於買家，成薇建議：「買需要的房子，不要報太多投資心理，適合自己的最重要，不要追高也不要長久觀望等待，誰都不能控制市場，也不能完全準確判斷市場，如果價位能承受，那就下手買。對於投資客來說，要學會平衡投資，沒有最好的投資，只有合理的資產配置。」

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