青年企業家談創業：堅持很難但放棄更難

青年企業家談創業：堅持創業簡單 想要放棄卻很難。（座談會截圖）

南加玉山科技協會日前舉辦「創業如何維艱」論壇，邀請四位青年企業家分享創業中碰到的問題和解決方法。

「堅持創業很難，想要放棄卻更難，看到身邊的合夥人都在堅持，為了他們咬著牙也要堅持下去」，Hive Ventures蜂行資本創始合夥人李彥樞坦言。蜂行資本專注於投資台灣 早期AI新創的創投基金，李彥樞曾於2012年登上福布斯30位30歲以下的創業家。

當日的創業論壇由美國 前三大尋人網站Spokeo創辦人兼執行長湯京曄擔任主持人，Spokeo每月幫助1500萬人找尋失散多年的親朋好友，和確認身邊的人是否誠實，同時也幫幾千家公司確認客戶身分和防止偽造。四位主講人除了李彥樞之外，BEZALEL創辦人吳哲民、Kneron創辦人Albert Liu、聲音科技公司Ambidio共同創辦人吳採頤都受邀參加。

創業最重要的是尋找合作夥伴，吳採頤說：「尋找合作夥伴就像找男女朋友一樣，性格相似好還是互補好，這是兩難，我感覺互相了解就好，但夥伴的某個方面一定要比我強。」吳採頤創辦的聲音科技公司在獲得李嘉誠和迪士尼的投資之後蓬勃發展，主要客戶是好萊塢的各大電影公司以及串流平台。

創業究竟要不要拿投資方的錢？吳哲民說：「條條大路通羅馬，很多方式都可以實現創業之路，不一定就要拿投資方的錢，如果自己有控制權就可以按照自己的路走。」吳哲民創辦的BEZALEL推出一系列無線充電相關產品，獲選美國年度最佳無線充電器，讓民眾實現「無線新生活，新世界」。

創業遇到困難如何突破？ Albert Liu回憶創業最艱難時，公司只剩下兩人，曾多次瀕臨破產。但他說：「永遠不言放棄，不屈不撓，專注在最重要的地方，在迷路中成長，創業就是走別人沒有走過的路。」Albert在人工智能、計算機視覺和圖像處理領域擁有30多項國際專利，「當你做決定時，很多人都會嘲笑你，孤獨失眠是創業者的常態，但走出去就是勝利。」