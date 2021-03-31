我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

青年企業家談創業：堅持很難但放棄更難

記者邵敏／洛杉磯報導
青年企業家談創業：堅持創業簡單 想要放棄卻很難。（座談會截圖）
青年企業家談創業：堅持創業簡單 想要放棄卻很難。（座談會截圖）

南加玉山科技協會日前舉辦「創業如何維艱」論壇，邀請四位青年企業家分享創業中碰到的問題和解決方法。

「堅持創業很難，想要放棄卻更難，看到身邊的合夥人都在堅持，為了他們咬著牙也要堅持下去」，Hive Ventures蜂行資本創始合夥人李彥樞坦言。蜂行資本專注於投資台灣早期AI新創的創投基金，李彥樞曾於2012年登上福布斯30位30歲以下的創業家。

當日的創業論壇由美國前三大尋人網站Spokeo創辦人兼執行長湯京曄擔任主持人，Spokeo每月幫助1500萬人找尋失散多年的親朋好友，和確認身邊的人是否誠實，同時也幫幾千家公司確認客戶身分和防止偽造。四位主講人除了李彥樞之外，BEZALEL創辦人吳哲民、Kneron創辦人Albert Liu、聲音科技公司Ambidio共同創辦人吳採頤都受邀參加。

創業最重要的是尋找合作夥伴，吳採頤說：「尋找合作夥伴就像找男女朋友一樣，性格相似好還是互補好，這是兩難，我感覺互相了解就好，但夥伴的某個方面一定要比我強。」吳採頤創辦的聲音科技公司在獲得李嘉誠和迪士尼的投資之後蓬勃發展，主要客戶是好萊塢的各大電影公司以及串流平台。

創業究竟要不要拿投資方的錢？吳哲民說：「條條大路通羅馬，很多方式都可以實現創業之路，不一定就要拿投資方的錢，如果自己有控制權就可以按照自己的路走。」吳哲民創辦的BEZALEL推出一系列無線充電相關產品，獲選美國年度最佳無線充電器，讓民眾實現「無線新生活，新世界」。

創業遇到困難如何突破？ Albert Liu回憶創業最艱難時，公司只剩下兩人，曾多次瀕臨破產。但他說：「永遠不言放棄，不屈不撓，專注在最重要的地方，在迷路中成長，創業就是走別人沒有走過的路。」Albert在人工智能、計算機視覺和圖像處理領域擁有30多項國際專利，「當你做決定時，很多人都會嘲笑你，孤獨失眠是創業者的常態，但走出去就是勝利。」

投資 美國 台灣

上一則

買車找「賓士之家」 華人團隊為你服務

下一則

好康報您知

延伸閱讀

四位傑出青年企業家談創業：堅持創業難 想要放棄更難

四位傑出青年企業家談創業：堅持創業難 想要放棄更難
占全美人口22%、群體免疫關鍵 兒少最快年底才能打疫苗

占全美人口22%、群體免疫關鍵 兒少最快年底才能打疫苗
籌錢買房 前屋主鑽「禁逐令」漏洞 1年不交屋 夫婦氣炸

籌錢買房 前屋主鑽「禁逐令」漏洞 1年不交屋 夫婦氣炸
爾灣遛狗亞裔翁遭襲案 警稱非仇恨犯罪

爾灣遛狗亞裔翁遭襲案 警稱非仇恨犯罪
爾灣傷害老人案 兇嫌未依「仇恨犯罪」起訴

爾灣傷害老人案 兇嫌未依「仇恨犯罪」起訴
玉山科技3.27講座 創業家分享經驗

玉山科技3.27講座 創業家分享經驗

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

60幾歲的南加兩兄妹被妹妹兒子砍死 友人Zoom全程看

2021-03-23 14:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形