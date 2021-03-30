新移民有海外資產 別忘記申報

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有華人 曾因隱瞞30萬元的海外資產，享受美國 福利，被國稅局認定蓄意不申報，不僅吃上稅務官司，還被送進監獄。許多華人移民 在美國境內及海外都有資產，會計師牛培彥表示，忘記申報海外資產是新移民最容易犯的錯誤，千萬要謹記，否則容易遇上麻煩。

美國稅法規定，只要長住在美國滿183天，無論移民身份如何，均屬美國納稅人，必須承擔稅法責任。會計師李新忠解析稅法責任說，美國所得稅是全球課稅，不僅境內收入需要申報，在海外的銀行利息、股息等所有收入都須向美國申報，如納稅人的海外收入在其他國家繳過稅，則可在美獲得抵稅額；美國納稅人在海外的任何金融機構帳戶，包含證券行、人壽保險有現金值的帳戶、銀行等，加起來最高金額超過1萬元美金都需要申報，這包括納稅人名下或是任何有簽字權利的帳戶。

納稅人收到任何來自於非居民外國人（包含父母或親戚）的贈與或遺贈，只要超過10萬美元都需填表申報。若未填表，罰金最高可高達贈與或遺贈金額的25%。根據肥咖條款，全世界的金融機構已與美國簽約。美國納稅人需做「金融資產報告」，金融資產若超過某些規定也須填表申報， 沒填表需要分別繳納1萬元罰款給聯邦政府及州政府。

另有會計師警告，有許多華人「好心」幫助朋友從海外或是在境內，將大筆金錢轉帳入戶再匯出，這種舉動容易讓政府機構認為有「洗錢」嫌疑。建議納稅人最好不要用普通個人帳戶，做大筆交易、網路買賣、或投資項目，凡是需要幫助朋友匯錢進出應該盡量避免。