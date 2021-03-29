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「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

業主可同時申請PPP、ERTC、EIDL補助

本報記者／洛杉磯報導
台灣會館邀請葉俊麟會計師解說2021年稅務議題。（會議截圖）
台灣會館邀請葉俊麟會計師解說2021年稅務議題。（會議截圖）

如果業主申請不到薪資保護計畫(Paycheck Protection Program)，還可以試著申請保留員工抵稅優惠(Employee Retention Tax Credit）和EIDL（經濟傷害災難補助款，Economic Injury Disaster Loans），這三種政府補助可以同時申請，互不影響。

台灣會館28日舉辦線上生活講座，邀請亞美會計研究發展基金會執行長、會館董事葉俊麟會計師，解說2021年稅務議題，解答如何做好個人、家庭及公司的稅務規畫，以及失業救濟金、紓困金是否該繳稅等等。

報稅快慢孰優 要看個人情況

由於疫情，聯邦及加州個人稅申報截止日延後至5月17日，但公司、信託報稅及2021個人預繳和2020 IRA，都維持4月15日到期。此外因為報稅的各種政策變化，不可捉摸，葉俊麟表示到底快報稅還是慢報稅，要看個人情況。

針對PPP（薪資保護計畫，Paycheck Protection Program），葉俊麟講解了一些第一輪和第二輪的不同，其中包括有排中條款，由中國持股或有關聯的企業不具備貸款申請資格。另外第二輪PPP至少要有60%用於工資成本，可以被算作工資成本的除了基本工資以外，還有佣金、獎金、員工健康保險、退休福利等等。

他提醒符合要求的小企業都抓緊時間申請。尤其自動化貸款手續流程越來越順，第一輪申請到的企業，填寫上傳表格很快得到豁免。但他提醒，因為申請過程似乎很順，於是很多人沒有準備好文件，萬一以後回過頭來查，雖然機率不高，但萬一查到還是會有瑕疵。

假若申請不到PPP，他表示，還有ERTC（保留員工抵稅優惠，Employee Retention Tax Credit）和EIDL（經濟傷害災難補助款，Economic Injury Disaster Loans），對於有些業主很適合。而且即使已拿到PPP，也同時可申請這兩項優惠。

ERTC鼓勵企業保留員工，可以用這項優惠來抵扣薪資稅，而多餘的ERTC也可申請國稅局退稅。2021年的ERTC做出調整，業主可以同時申請PPP和ERTC，只要不用重複的薪資部分。抵稅優惠延長至今年7月1日，抵免額從工資的50%提高至70%。他表示，申請PPP可能達不到營業額下降25%的要求，但2021年的ERTC只要求下降20%即可，比如公司營業額下降22%，雖然不能申請PPP，但可以申請ERTC。

另外很多業主其實也有機會拿EIDL貸款，最高可領1萬元。這三個可能可以全都能拿到，但很多人只管PPP。

針對個人而言，葉俊麟講解了紓困支票。他表示一些民眾可能前兩張紓困支票沒有拿到或只拿到一張，但其實2020年是真正要紓困的年度，很多民眾是2019年收入看起來很高，但2020失業了，是可以報稅時要告訴國稅局沒有拿到而補領的。假如收入正好處在「給或不給的中間」，可以通過將錢放在個人退休計畫（IRA），來讓收入降到可以領支票的數額。

●防政府抓詐領 相關文件勿丟

他提醒民眾，無論PPP、紓困支票、失業救濟金還是ERTC，因為出現被很多人詐領的情況，因此政府也開始去抓這些詐領者。因此民眾不要以為不會出問題而把資料丟掉，政府現在急著發錢，但也會回過頭算帳，民眾最好把相關文件都保留好。

他提醒，不少民眾去年或今年炒比特幣，這類虛擬貨幣如今也需要申報1040表，收到、賣出、送出、兌換或以任何其他方式獲取經濟利益都需繳稅，稅率按照短期或長期資本利得的稅率。

台灣會館邀請葉俊麟會計師解說2021年稅務議題。（會議截圖）
台灣會館邀請葉俊麟會計師解說2021年稅務議題。（會議截圖）

報稅 紓困金 支票

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