要當心！這些族群易被國稅局查稅

報稅除了合法省稅，正確申報也是非常重要。(unsplash）

報稅 除了合法省稅，正確申報也非常重要。倘若申報有誤，很可能被國稅局 盯上。到底如何才能避免國稅局找上門呢？會計師林清吉列出幾項較容易被查稅的族群，其中包括所得與儲蓄不成比例、扣除額過大但收入過少、做現金生意的商家等。這些均是近年來受到國稅局關注的案例。

林清吉表示，只要納稅人出現申報所得與投資及儲蓄不成比例、申報所得收入與W-2或1099表格所得不符、扣除額過大但收入過少等狀況，都很容易引來國稅局關切。另外，房地產買賣的金額過大、報稅數字都在整數也都容易被查。至於針對業者的部分，營利事業若連續數年虧損、常年做現金生意，是近年來易被查稅的目標。對於有海外資產的納稅人，海外贈與若金額過大被查稅的機率也很高。現在有批民眾因疫情回中國暫時不返美，以為不用報稅就中斷了，這樣也是不行。

「美國採誠信機制報稅，若被查到申報有誤，懲罰會比較重」。會計師黃傑峰指出，很多人為了節稅，故意亂填稅表 ，以為只要報稅後，沒有收到國稅局通知就沒事了。他不建議納稅人抱持這種僥倖態度報稅，最好是秉持「該報就報，不該報就別報」原則，在合情合理合法情況下誠實報稅，否則被查到，不但得繳罰金，倘若牽涉洗錢還得承擔刑事責任。

據國稅局官網，通常會查最近三年申報的稅表，若發現重大錯誤，則追查更久一點的稅表。通常不會回溯到六年以上的稅表。國稅局致力在稅表申報後盡快查稅，因此大部分多是檢查過去兩年內申報的稅表。

（記者 謝雨珊）