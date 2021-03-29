我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

要當心！這些族群易被國稅局查稅

報稅指南
報稅除了合法省稅，正確申報也是非常重要。(unsplash）
報稅除了合法省稅，正確申報也是非常重要。(unsplash）

報稅除了合法省稅，正確申報也非常重要。倘若申報有誤，很可能被國稅局盯上。到底如何才能避免國稅局找上門呢？會計師林清吉列出幾項較容易被查稅的族群，其中包括所得與儲蓄不成比例、扣除額過大但收入過少、做現金生意的商家等。這些均是近年來受到國稅局關注的案例。

林清吉表示，只要納稅人出現申報所得與投資及儲蓄不成比例、申報所得收入與W-2或1099表格所得不符、扣除額過大但收入過少等狀況，都很容易引來國稅局關切。另外，房地產買賣的金額過大、報稅數字都在整數也都容易被查。至於針對業者的部分，營利事業若連續數年虧損、常年做現金生意，是近年來易被查稅的目標。對於有海外資產的納稅人，海外贈與若金額過大被查稅的機率也很高。現在有批民眾因疫情回中國暫時不返美，以為不用報稅就中斷了，這樣也是不行。

「美國採誠信機制報稅，若被查到申報有誤，懲罰會比較重」。會計師黃傑峰指出，很多人為了節稅，故意亂填稅表，以為只要報稅後，沒有收到國稅局通知就沒事了。他不建議納稅人抱持這種僥倖態度報稅，最好是秉持「該報就報，不該報就別報」原則，在合情合理合法情況下誠實報稅，否則被查到，不但得繳罰金，倘若牽涉洗錢還得承擔刑事責任。

據國稅局官網，通常會查最近三年申報的稅表，若發現重大錯誤，則追查更久一點的稅表。通常不會回溯到六年以上的稅表。國稅局致力在稅表申報後盡快查稅，因此大部分多是檢查過去兩年內申報的稅表。

（記者 謝雨珊）

報稅 國稅局 稅表

上一則

洛州大學接種站 4月中旬關閉

下一則

河濱市逾200人集會 譴責亞裔仇恨犯罪

延伸閱讀

中產階級如何省稅？

中產階級如何省稅？

稅務漫談／第三輪紓困金和失業金 稅務有何減免

稅務漫談／第三輪紓困金和失業金 稅務有何減免
紓困金騙局花招不少 短信、電郵、推特信息都有詐

紓困金騙局花招不少 短信、電郵、推特信息都有詐

正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」

失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知