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中產階級如何省稅？

報稅指南

受疫情影響許多人財富損失大。現在報稅季來臨，如何省錢是人人關切的議題。那麼，人數最多的中產階級今年該如何省稅呢？

專家表示，稅務情況單純的老百姓，可善加運用包括401(k)退休金計畫、IRA等退休帳戶達到延稅功效；夫妻有被撫養的子女可利用529計畫、設立監護人投資帳戶來減少年收入。另也可關注房貸利息或學貸相關的抵扣額協助省稅。

監護人帳戶是給未成年人開設的投資帳戶。會計師張青表示，假設夫妻膝下有被扶養的子女，可將增值的股票先送給小孩，從孩子的帳戶出售。因為被撫養子女有1100元投資增值收入免稅，超過1100元的投資增值收入，也只是按本身較低的稅率付稅。夫婦送給孩子的股票市值只要不超過3萬元，沒有贈予稅也無需申報。

會計師李崇正表示，將錢放進529計畫的帳戶，可以「用錢滾錢」。凡是用於子女的教育費用，包括學費、教材費、買電腦、住宿費用等，投資有增值不需繳稅。另外，若納稅人本身有學貸，學貸利息也有2500元抵扣額。

多數會計師都會建議納稅人，盡可能將公司401(k)退休帳戶及IRA退休帳戶放足放滿，如此一來即可降低現年收入，達成節稅的目的。Roth IRA退休帳戶也可善用，現在不抵稅，但好處是未來投資增值收入不需繳稅。納稅人也可利用HSA健康儲蓄帳戶來省稅，利用存入的錢支付醫藥花費，沒有所得稅，存入的錢所投資的增值也免稅。

張青另補充，中產階級的納稅人若在去年嘗試創業慘遭失敗，創業計畫及消費紀錄若都在，同樣可填表Schedule-C申報，虧損部分可拿來抵掉收入。

（記者　謝雨珊）

現在正值報稅季，如何省下錢是平民百姓十分關切的議題。（unsplash）
現在正值報稅季，如何省下錢是平民百姓十分關切的議題。（unsplash）

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