高收入節稅竅門 預做財務年檢

會計師建議高收入家庭提前做好財務規畫，在合理合法情況下達到省稅目的。(unsplash)

高收入家庭通常繳納的稅比平常人高出不少，節稅及財務規畫是必然為之。多位會計師認為，擁有高收入的民眾，最好每年尋求專業諮詢做「財務年檢」，並提前做好財務規畫，才可在合理合法情況下，真正達到省稅目的。

會計師張青表示，會計師的功用不在報稅，而是在提供專業的財稅建議。高收入者比老百姓更需要做好完善的財務規畫。尤其是生意人或自雇主。會計師黃傑峰也有同樣看法，認為高收入者可提早做2021年的財稅規畫，這樣子才能充足準備「省稅」。

黃傑峰說，去年股市旺，有些人的股票 增值了不少，尤其是這些高收入者。這些人若想降低稅率，可將股票捐給慈善機構。價格將以捐款時的股價計算，而不是買入的股價計算。如此一來，即可取得多一點的抵扣額，另也不需繳納增值稅，是高收入者省稅的好辦法。

監護人帳戶是監護人為未成年所開設的投資 帳戶。張青表示，假設夫妻膝下有被扶養的子女，可將增值的股票先送給小孩，從孩子的帳戶出售。因為被撫養子女有1100元投資增值收入免稅，超過1100元的投資增值收入，也只是按本身較低的稅率付稅。夫婦送給孩子的股票市值只要不超過3萬元，沒有贈予稅也無需申報。張青補充，納稅人若在去年嘗試創業慘遭失敗，創業計畫及消費紀錄若都在，同樣可填表Schedule-C申報，虧損的金錢可拿來抵掉收入。

個人IRA退休帳戶通常每年有存款上限，黃傑峰表示，自雇主或S-Corp若去年賺比較多錢，可考慮開設SEP IRA退休帳戶。SEP IRA不但沒有收入門檻限制，每年的存款上限在5萬7000元或25%淨收入以下，看哪個數字比較小。這樣一來，不但可以延稅，存款還可作為退休金 。值得注意的是，這項退休帳戶跟一般的IRA退休帳戶一樣，59.5歲之前提出將遭10%罰金，取出的錢也必需繳稅。（記者 謝雨珊）