我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

高收入節稅竅門 預做財務年檢

報稅指南
會計師建議高收入家庭提前做好財務規畫，在合理合法情況下達到省稅目的。(unsplash)
會計師建議高收入家庭提前做好財務規畫，在合理合法情況下達到省稅目的。(unsplash)

高收入家庭通常繳納的稅比平常人高出不少，節稅及財務規畫是必然為之。多位會計師認為，擁有高收入的民眾，最好每年尋求專業諮詢做「財務年檢」，並提前做好財務規畫，才可在合理合法情況下，真正達到省稅目的。

會計師張青表示，會計師的功用不在報稅，而是在提供專業的財稅建議。高收入者比老百姓更需要做好完善的財務規畫。尤其是生意人或自雇主。會計師黃傑峰也有同樣看法，認為高收入者可提早做2021年的財稅規畫，這樣子才能充足準備「省稅」。

黃傑峰說，去年股市旺，有些人的股票增值了不少，尤其是這些高收入者。這些人若想降低稅率，可將股票捐給慈善機構。價格將以捐款時的股價計算，而不是買入的股價計算。如此一來，即可取得多一點的抵扣額，另也不需繳納增值稅，是高收入者省稅的好辦法。

監護人帳戶是監護人為未成年所開設的投資帳戶。張青表示，假設夫妻膝下有被扶養的子女，可將增值的股票先送給小孩，從孩子的帳戶出售。因為被撫養子女有1100元投資增值收入免稅，超過1100元的投資增值收入，也只是按本身較低的稅率付稅。夫婦送給孩子的股票市值只要不超過3萬元，沒有贈予稅也無需申報。張青補充，納稅人若在去年嘗試創業慘遭失敗，創業計畫及消費紀錄若都在，同樣可填表Schedule-C申報，虧損的金錢可拿來抵掉收入。

個人IRA退休帳戶通常每年有存款上限，黃傑峰表示，自雇主或S-Corp若去年賺比較多錢，可考慮開設SEP IRA退休帳戶。SEP IRA不但沒有收入門檻限制，每年的存款上限在5萬7000元或25%淨收入以下，看哪個數字比較小。這樣一來，不但可以延稅，存款還可作為退休金。值得注意的是，這項退休帳戶跟一般的IRA退休帳戶一樣，59.5歲之前提出將遭10%罰金，取出的錢也必需繳稅。（記者　謝雨珊）

退休金 股票 投資

上一則

婦女遛狗無故被刺死 23歲西裔凶嫌落網

下一則

專家：選區重劃不公 削弱少數裔投票權

延伸閱讀

阿市反仇恨亞裔遊行 趙美心領軍 300人上街

阿市反仇恨亞裔遊行 趙美心領軍 300人上街
報稅新手看過來 退休儲蓄儘早懂

報稅新手看過來 退休儲蓄儘早懂
正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

慈濟南艾爾蒙地醫療中心疫苗接種350人 歡迎預約

慈濟南艾爾蒙地醫療中心疫苗接種350人 歡迎預約
高額帳戶退休人士 聰明理財24、25日線上講座

高額帳戶退休人士 聰明理財24、25日線上講座
一分鐘解答：理財計畫對退休生活至關重要

一分鐘解答：理財計畫對退休生活至關重要

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
Real Water宣布回收旗下產品。（Real Water網站）

5童染肝炎1童換肝 Real Water鹼性水下架 Costco曾賣

2021-03-20 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理