我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

報稅新手看過來 退休儲蓄儘早懂

報稅指南
財富累積是通過時間累積產生，退休儲蓄是非常重要的理財及省稅工具。（unsplash)
財富累積是通過時間累積產生，退休儲蓄是非常重要的理財及省稅工具。（unsplash)

財稅規劃對於報稅新手來說相當重要。在做財稅規劃之前，最好先通透報稅規則及省稅工具，其中退休儲蓄是非常重要的理財及節稅工具。資深財務規畫顧問就強調，財富累積是通過時間產生。鼓勵年輕人儘早學習理財及稅務知識，並妥善管理及規劃，將來才有機會享受更多。

一般來說，納稅人有兩種方式計算個人所得扣除額：標準扣除額及列舉扣除額。標準扣除額隨著納稅人的收入、年齡、報稅身分、通膨的不同而變化，今年的單身標準扣除額為1萬2400元，夫妻合報有2萬4800元。列舉扣除額的項目包括；州稅、地方所得稅、房地產稅、銷售稅等個人財產稅；慈善捐款、醫療和牙科診療費部分金額、受災戶損失等。會計師李新忠表示，只要列舉的項目加起來超過1萬2400元，建議納稅人選擇列舉扣除額，以達到省稅目的。值得注意的是，州稅、地方所得稅、銷售稅，加上房地產稅的總和，最多只能扣減1萬元。

持有W-2稅單的納稅人都是公司的員工，多數的公司為員工開設 401(k)退休帳戶。福利較好的公司也會額外存錢（match) 至員工的 401(k)退休帳戶。法定提取401(k)資金的年齡為59.5歲，提早領取需繳納10%罰金。2020年50歲以下員工存入401(k)的上限為1萬9500元。50歲以上的員工上限為2萬6000元。

沒有401(k)退休帳戶的納稅人，可自行開設IRA個人退休帳戶（有401(k)也可開），IRA在2020年度，50歲以下一年最多可投入6000元，50歲以上的上限為7000元。同401(k)退休帳戶一樣只有年齡達59.5歲及以上，才可提取帳戶內的資金，否則將遭繳納10%罰金。Roth IRA退休帳戶也是50歲以下一年最多只能投入6000元，年齡達59.5歲並必維持帳戶五年以上，才有權領取資金。違反規定遭罰10%稅。

（記者　謝雨珊）

文末用
文末用

退休 報稅 房地產

上一則

南加亞裔老人遭毆 警25日逮捕嫌犯

下一則

晨光基金會獎學金 4月30日截止申請

延伸閱讀

正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

報稅準備資料清單 有助減輕新手煩惱

報稅準備資料清單 有助減輕新手煩惱
紐約州稅申報 也延至5月17日截止

紐約州稅申報 也延至5月17日截止
失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」

失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」
個人報稅延至5．17截止 公司報稅不延

個人報稅延至5．17截止 公司報稅不延
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線