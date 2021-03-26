報稅新手看過來 退休儲蓄儘早懂

財富累積是通過時間累積產生，退休儲蓄是非常重要的理財及省稅工具。（unsplash)

財稅規劃對於報稅 新手來說相當重要。在做財稅規劃之前，最好先通透報稅規則及省稅工具，其中退休 儲蓄是非常重要的理財及節稅工具。資深財務規畫顧問就強調，財富累積是通過時間產生。鼓勵年輕人儘早學習理財及稅務知識，並妥善管理及規劃，將來才有機會享受更多。

一般來說，納稅人有兩種方式計算個人所得扣除額：標準扣除額及列舉扣除額。標準扣除額隨著納稅人的收入、年齡、報稅身分、通膨的不同而變化，今年的單身標準扣除額為1萬2400元，夫妻合報有2萬4800元。列舉扣除額的項目包括；州稅、地方所得稅、房地產 稅、銷售稅等個人財產稅；慈善捐款、醫療和牙科診療費部分金額、受災戶損失等。會計師李新忠表示，只要列舉的項目加起來超過1萬2400元，建議納稅人選擇列舉扣除額，以達到省稅目的。值得注意的是，州稅、地方所得稅、銷售稅，加上房地產稅的總和，最多只能扣減1萬元。

持有W-2稅單的納稅人都是公司的員工，多數的公司為員工開設 401(k)退休帳戶。福利較好的公司也會額外存錢（match) 至員工的 401(k)退休帳戶。法定提取401(k)資金的年齡為59.5歲，提早領取需繳納10%罰金。2020年50歲以下員工存入401(k)的上限為1萬9500元。50歲以上的員工上限為2萬6000元。

沒有401(k)退休帳戶的納稅人，可自行開設IRA個人退休帳戶（有401(k)也可開），IRA在2020年度，50歲以下一年最多可投入6000元，50歲以上的上限為7000元。同401(k)退休帳戶一樣只有年齡達59.5歲及以上，才可提取帳戶內的資金，否則將遭繳納10%罰金。Roth IRA退休帳戶也是50歲以下一年最多只能投入6000元，年齡達59.5歲並必維持帳戶五年以上，才有權領取資金。違反規定遭罰10%稅。