加州海嘯地圖上線 可查自宅是否安全

加州地質調查局設計交互式海嘯地圖。（加州地質調查局臉書）

加州 地質調查局（California Geological Survey）設計交互式海嘯地圖，一旦全部完成更新，各縣民眾可通過輸入地址，可瞭解他們的土地和房地產，是否處於危險區域內；目前洛縣部分已完成更新。

加質地質調查局海嘯計畫負責人Rick Wilson指出，現有洛杉磯縣淹沒圖的變化不大，有些地區的淹沒潛在可能提高，另一些地區的淹沒潛力卻降低。一場大的海嘯可能會將Marina del Rey和長堤市洪水 氾濫到15英呎高。洛杉磯港 和長堤港的洪水水位可能會達到12到15呎，這將淹沒港口和周圍社區幾乎所有的土地。

據城市新聞社（CNS）報導，加州地質調查局表示，設計該地圖有兩個目的，首先，它使用新數據和經過改進的計算機建模，更新2009年的淹沒圖，顯示在最壞的情況下，侵入內陸的海水可能會走多遠。其次，它將超出模型淹沒區域的小緩衝區與道路或地標聯繫起來，幫助地方官員輕鬆傳達疏散計畫。

更多詳情可上官網：:https://www.conservation.ca.gov/cgs/tsunami/maps，或https://maps.conservation.ca.gov/cgs/informationwarehouse/ts_evacuation/。