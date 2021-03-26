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全美首個 河濱3D打印社區 2022春完成

記者啟鉻／綜合報導
3D打印社區全貌。（資料圖片）
3D打印社區全貌。（資料圖片）

隨著3D打印技術日益成熟，如今利用這項技術打印一套住宅已經不成問題，但要利用3D技術打印一個住宅社區，人們正在期待。南加州一個建築開發公司近日宣布，擬在河濱縣幻象莊市（Rancho Mirage），利用3D技術，打印擁有十餘棟獨立屋的社區，這也是全美第一個應用這項技術的全新社區，預定在2022年春季完成。

開發商Palari Group表示，計畫在幻象莊市區五畝土地上，3D打印15棟環保住宅，這裡也稱科齊拉谷（Coachella Valley），靠近棕櫚泉地區。

據公司創辦人兼CEO斯特爾表示，一套住宅面積約1450平方呎，全一層，打印材料是石質複合材料，特點是堅固、防火、防水及防白蟻。住宅的各個部分，由一家奧克蘭公司打印的模塊化面板製成，然後在工地如組裝積木方式，將各個部分搭配起來，並非傳說的直接在工地打印。他表示，公司一直致力可持續性建築技術，現在使用3D打印技術用於建設住宅社區，原因與節省材料有關。

斯特爾說，現在普遍使用木質結構建設住宅，但建設中產生大量浪費，據統計若建設一套住宅大約產生兩噸廢棄物，但3D打印技術可以完全消除不必要浪費。衛浴、櫥櫃及內部其它材料，無法使用3D打印技術的，可以使其成為持續性採購資源。

3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）

擬採用3D打印技術的該建案，每戶是三居室、二衛浴，有游泳池，售價至少59萬5000元，買家可以在原住宅基礎上，再添加一棟較小住宅，二居室一衛浴，售價為25萬5000元。所有住宅採用太陽能供電，屋主也有其它選擇，包括安裝Tesla Powerwall，壁爐、小型儲藏屋及戶外淋浴裝置。該建案每住宅售價在當地還是較低水平，據幻象莊市提供資訊，該市住宅平均價在82萬餘元。

據開發商Palari Group表示，預計在2021年9月間開始動工，在2022年春季完成。CEO斯塔爾表示，一旦建設開始，建案進度將比傳統建築方式要快許多。對於一個成熟的3D技術打印房屋公司，可以一邊在社區建設道路、開挖地基及安裝其它設施的同時，在工地現場打印房屋使用各種面板。

3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）

他表示，有的買家表現出強烈購買願望，該公司希望在加州其它地區，也利用3D打印技術建設住宅社區。

幻象莊市不是單一使用3D打印技術實施建案的城市。在2021年初，一家名為SQ4D Inc.的公司，在美東推出銷售利用這項技術建築住宅名單，每棟價格在29萬9999元。另一家總部在德州奧斯汀市的技術公司ICON，與堪薩斯市開發商3Strands合作，正在奧斯汀市東部利用3D打印技術建設住宅，預計在今年6月至7月可完成。

3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）
3D打印住宅。（資料圖片）

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