保值抗通膨 民眾避險搶進房市

股市大跌回升，防止通膨，民眾避險進房市。但房產經紀認為目前房市的瘋狂程度不會持續太久。（本報檔案照）

3月以來美股大跌回調，加上美聯儲量化寬鬆政策，民眾對通貨膨脹擔憂高漲，以及低利率 環境等種種因素，許多人為了避險投資房市，造成市場火熱甚至瘋狂。疫情 初期還曾抱有留現金，撿便宜房的民眾，此時要買房可能不得不花更多錢。

橙縣地區資深地產經紀李彩儀表示，造成房市火熱的原因無非就是低利率，防止通貨膨脹。歷史低利率讓很多租房者不想再租房，中低價位房子賣得特別好。疫情期間房價不跌反漲，大部分成交價都超出要價。

資深房地產 經紀阮秉森在第一線觀察發現，現在帶買家看房、買房，如果房子狀況不錯，往往有多個買家出價（Offer）。以前搶房可能是加個2至3萬元，現在加價10萬元都未必拿到，有的甚至加價15萬。「搶房人多，加價幅度大，炒得目前房地產市場一片火熱」。

他表示，這種現象不限於中低價位房。以前是搶低價位房，而如今則是100萬元以上的房都有買家加價搶，這是非常罕見的現象，「市場現在很熱，甚至還有點瘋狂」。

到底是什麼原因造成這種現象？李彩儀表示，政府印了很多鈔票，造成通貨膨脹，投資房子的確是個很好的保值方式，尤其最近物價上漲，建材上漲，買房安心。房地產就算買在高點也都有輪迴，要看經濟周期長短，如果是自住就更不用擔心。

阮秉森分析，除了貸款利率低，最近利率有上漲趨勢，通貨膨脹擔憂，還有就是房源少。他指出，受疫情影響很多賣家不願意此時冒險將房子上市，導致買家的選擇性少。所以，只要有房子上市就有很多人關注，導致房源供不應求。

華人普遍認為，房子可以保值，房價會彌補通貨膨脹。但是受到疫情影響，公司行號經營不佳，影響商業地產，投資者將商業地產的投資熱情轉至住宅房地產。

有些買家開始不很著急買房，甚至想留現金撿漏，持觀望態度。可是等了一年房價不跌反漲，心理因素作祟，既然決定要買，那現在就下手，如果再等房價可能會更高。種種因素促成市場變得很熱。

阮秉森表示，理性分析房地產市場不應該這麼熱，大部分是心理因素造成。因此，他認為如此瘋狂的局面，不應該維持太久，即便房市上漲也不過於瘋狂。他最近發現，市場上房源多了起來，尤其像是橙縣爾灣（Irvine），很多房主看到現在可以賣個好價，因此房源明顯增加。所以，房市接下來還會持續熱一陣子，但瘋狂的勢頭到夏天會降溫。

阮秉森建議，加價應考慮自己的能力，再看看貸款情況。很多買家看到心儀的房子加價幅度很大，可是貸款卻做不下來。他希望買家們還是要冷靜一點。尤其疫情下，就業率等數據不是很穩定，可能會影響個人收入並且阻礙買房。