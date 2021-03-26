搶房搶到絕望 3招穩當贏家

南加房地產市場出現搶房潮，一棟房子只要沒什麼太大硬傷，基本上市一兩天就會被賣掉，搶房搶到令人絕望。（unsplash圖片）

南加房地產 市場出現搶房潮，有買家加價10萬元且支付50%的首付，且放棄Contingency階段，才在眾多Offer裡殺出一條血路，搶到一處很普通的房子。不少民眾表示，現在是賣房市場，一棟房子只要沒什麼太大硬傷，基本上市一兩天就會被賣掉，搶房搶到令人絕望。

近日南加房屋市場非常活躍，有的房子照片只有房子外表和周圍環境圖片，一張房子內部的照片都沒有，但是寫著Sale As Is，且遞交Offer的時間只有幾天，即使這樣，買家仍趨之若鶩。

東區華人 祝女士最近搶房搶到焦慮，她說，她最近在物色投資屋，先是看中Fontanna一個27萬元的獨立屋，雖然屋況很一般，但是勝在價格便宜，她特別打電話到地產經紀的公司詢問其電話，聯繫到地產經紀，結果對方表示必須全款現金支付，且不讓看房，想買直接交Offer，讓她當場傻眼。

隨後她在哈仙達岡看到一棟49萬元的獨立屋，房子只有900平方呎，裡面還都需要修繕，無非是地比較大有6000平方呎。她做好加價1萬元的心理準備，結果被人加價4萬元搶走了。現在買房真的和打仗一樣，沒足夠的錢根本搶不過，但如此利潤全無的搶法到底意義何在？

華人孫小姐分享她的搶房心得，她說，搶房就是要快準狠，她家第一次買的時候也是看得好絕望，出了七、八個Offer才拿到一個不怎麼喜歡的房子，後來證明不喜歡的房子還是不要買，不然住得很不開心。最近第二次買就學乖了，看上了喜歡的房子就絲毫不猶豫，往能承受範圍裡最高線出價，下了第一個Offer就成功，本來以為出高了，結果後來又有人跟他們搶，又多出了1萬元才保住，但是自住房，沒辦法。

至於那些上市時間長，且有硬傷的房子，有些人建議不要硬買，華人林先生表示，以他最近幾個月去看房經歷看，掛市場超過一個月甚至更長沒賣的房子，基本是有硬傷，或房子尚可，但定價超高，最重要賣家分文不肯降。不是那種房子舊裝修差賣不出去。好在隨著旺季的到來，房源越來越多，各方面不錯的就出價，硬傷的堅決別搶。上市一個月以上還在市場上，那一定是有道理的。不要認為自己比別人厲害，大多數人都是普通人。

對於搶房撇步，房地產經紀袁立功表示，現在房源比較少，有Listing的經紀都很忙碌，一個房子動輒五到十個Offer在搶。首先要了解市場的情況，一棟房子要加多少錢才能拿到，要有一個明確概念。每個房子的情況都不同，以羅蘭岡為例，通常60萬元上市的房子要加到5%至10%。

其次是現金買家在市場上比較有競爭力，因為外匯管制，現在現金買家越來越少。和去年同期相比，市場房源少了30%至40%，且利息是低點，所以出現搶購現象，如他在阿罕布拉一個房子三、四天上市，有幾十個人來看，最後加了7、8萬元賣掉。

他說，理論上，如在價格接近情況下，找Listing經紀做買方經紀，對搶到Offer有幫助，會更了解賣家想法會給買家一些建議，但需要建立在公平原則基礎上。