報稅準備資料清單 有助減輕新手煩惱

文末用

去年新冠肺炎爆發，全球封城導致商家經濟受損，失業率大增。美國政府多次通過紓困法案調整稅法救濟百姓。稅法的不斷變化使得今年報稅 變得複雜，這對於報稅新手來說尤其困難。有會計師列出2021年報稅準備資料清單，消除報稅新手的不知所措。

許多新移民或者剛工作的人們，初次報稅經常充滿疑惑。會計師牛培彥表示，每個人根據個人資產情況不同，準備的資料也不盡相同。大致上的準備清單包括，工資收入表（W-2)、退休帳戶收入（Form 1099R)、健康保險 （From 1095 & 3895)、社會安全金收入（SSA-1099) 、預付稅款紀錄。

有房有車的民眾也得提供房產收入或房屋出租收入及費用單、房屋貸款利息(Form 1098)、房產稅、新住宅購買資料（Escrow Statement) 、DMV車牌照費。

平時有投資習慣的民眾，必須提供股票買賣明細（Form 1099-B)、股息收入（Form 1099-Div)、利息收入（Form 1099-NEC）、買賣比特幣等電子貨幣收入金額等。

若民眾膝下有子也需提供孩子托兒費、教育費用單 (Form 1098-T) 。其他包括慈善捐款、現金及非現金禮物贈與或繼承等稅務資料。今年因為疫情關係，人們也得提供失業金補助資料（Form 1099-G)，同時確認是否有收到兩輪的紓困金 。

若持有海外資產，則必須提供外國銀行信息、投資、退休、保險帳號信息、國外收入、國外個人報稅資料、公司稅表、現金價值的人壽保險等「金融資產」。牛培彥說，在美國若持有稅務居民身分（Resident Alien），持有海外資產達到一定申報門檻都得上報；若是有海外收入則一律都得申報。他強調，若不上申報，一但將海外股票賣掉或將股份轉讓賣出，所產生的收入有可能較多，被國稅局發現可能面臨刑事責任及罰款。