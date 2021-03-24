我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

報稅準備資料清單 有助減輕新手煩惱

記者謝雨珊
文末用
文末用

去年新冠肺炎爆發，全球封城導致商家經濟受損，失業率大增。美國政府多次通過紓困法案調整稅法救濟百姓。稅法的不斷變化使得今年報稅變得複雜，這對於報稅新手來說尤其困難。有會計師列出2021年報稅準備資料清單，消除報稅新手的不知所措。

許多新移民或者剛工作的人們，初次報稅經常充滿疑惑。會計師牛培彥表示，每個人根據個人資產情況不同，準備的資料也不盡相同。大致上的準備清單包括，工資收入表（W-2)、退休帳戶收入（Form 1099R)、健康保險（From 1095 & 3895)、社會安全金收入（SSA-1099) 、預付稅款紀錄。

有房有車的民眾也得提供房產收入或房屋出租收入及費用單、房屋貸款利息(Form 1098)、房產稅、新住宅購買資料（Escrow Statement) 、DMV車牌照費。

平時有投資習慣的民眾，必須提供股票買賣明細（Form 1099-B)、股息收入（Form 1099-Div)、利息收入（Form 1099-NEC）、買賣比特幣等電子貨幣收入金額等。

若民眾膝下有子也需提供孩子托兒費、教育費用單 (Form 1098-T) 。其他包括慈善捐款、現金及非現金禮物贈與或繼承等稅務資料。今年因為疫情關係，人們也得提供失業金補助資料（Form 1099-G)，同時確認是否有收到兩輪的紓困金

若持有海外資產，則必須提供外國銀行信息、投資、退休、保險帳號信息、國外收入、國外個人報稅資料、公司稅表、現金價值的人壽保險等「金融資產」。牛培彥說，在美國若持有稅務居民身分（Resident Alien），持有海外資產達到一定申報門檻都得上報；若是有海外收入則一律都得申報。他強調，若不上申報，一但將海外股票賣掉或將股份轉讓賣出，所產生的收入有可能較多，被國稅局發現可能面臨刑事責任及罰款。

今年報稅變得複雜，對於報稅新手來說尤其困難。（本報檔案照）
今年報稅變得複雜，對於報稅新手來說尤其困難。（本報檔案照）

報稅 保險 紓困金

上一則

世說新聞／報復性消費要來？華人10倍價格包團出游

下一則

全美銀行 受理小企業薪資保護計畫

延伸閱讀

加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座

加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座
紐約州稅申報 也延至5月17日截止

紐約州稅申報 也延至5月17日截止
失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」

失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」
個人報稅延至5．17截止 公司報稅不延

個人報稅延至5．17截止 公司報稅不延
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅
報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行

報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了