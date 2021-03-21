一分鐘解答／新移民如何申請獲得信用卡?

通常信用分數可靠信用卡 消費來積累，但是對於很多新移民 來說，沒有信用記錄如何通過申請信用卡來積累信用積分呢？中國 信託銀行 (CTBC Bank) 負責全美分行營銷和通路資深副總陳艾梅 (Amy Chen)，很樂意分享新移民申請信用卡的撇步。

陳艾梅表示，很多新移民沒有社安卡號碼也沒有信用記錄，在大部分銀行很難申請到普通的信用卡。所以很多銀行通常會推薦新移民使用抵押式的信用卡（Secured Credit Card），做法是申請者在銀行存一筆錢，並因每個銀行要求的金額不同，很可能是幾百元到幾千元不等。

如申請者存5000元在銀行，信用卡公司可發一張額度是5000元的信用卡給申請者。這筆抵押款一般在銀行要放18個月到兩年的時間，銀行也會根據市場狀況支付一定的利息。到期後這筆錢會歸還給申請者，申請者可在這段時間內刷卡消費建立信用，但前提是要準時還款， 不要留下不好記錄。

一些銀行還會為部分具資格銀行客戶提供銀行擔保的信用卡，像中國信託銀行會依照客人在銀行的存款，及和銀行建立的長久關係，為其擔保，辦理銀行作為保證的信用卡。不同的銀行都有類似的信用卡項目給部分具資格銀行客人，。

另外新移民如果是學生，父母是綠卡或公民且有信用記錄，那麼可申請副卡。但是副卡建立不了信用，但是可當作信用卡使用。除了辦理信用卡的方式，陳艾梅還分享了如何讓信用分數上升的撇步。她說，在多數華人的觀念裡，以為信用卡要準時且全額還款才能建立良好信用，其實不然。如客人適當使用循環還款，且每次準時還款，能更快建立信用。

陳艾梅提醒，信用卡消費對增長信用有幫助，但是要注意不要遲付或刷爆信用卡，這樣不利於建立好的信用分數。（記者張宏）