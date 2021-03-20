一分鐘解答／數位銀行好便利

數位時代，金融理財也可透過先進的數位銀行來完成各項日常交易。數位銀行提供便利、安全及高效率的平台，銀行客戶可不受實體銀行營業時間的限制，透過銀行所提供的不同數位管道，完成金融交易。

中國信託銀行 (CTBC Bank) 行銷及數位銀行專案副總 Sean Liao表示，數位銀行已發展多年，近幾年在金融科技(FinTech)的帶動下，加速其開發及普及率，尤其在行動裝置硬體及5G網路升級之下，銀行投入大量資源整合開發新數位平台，加強系統安全加密技術，讓客戶無論何時何地，都可安心使用數位銀行所供的各項金融交易。

他表示，以前到銀行辦理業務，無論是開戶、存支票 、轉帳或其他交易，大多需要安排特定時間。隨著科技進步，現在可透過網路或手機 銀行直接進行網上開戶，只要輸入個人基本資料，透過手機照相上傳駕照或護照，即可完成開戶，省去到實體分行排隊及開車的時間。完成開戶後，可申請網路及下載手機銀行，完成以下的金融交易:

銀行轉帳；電子對帳單 ；國內/國際匯款；支票存款-利用手機照相功能存入支票免去分行；帳單付款-在電腦或手機上，就可輕鬆支付水電瓦斯費/手機費/各項稅款/保險費/交通費等；個人對個人付款-可利用對方電話號碼或電郵執行付款或收款；即時帳戶餘額 - 免登入，即可獲得帳戶餘額及交易資訊；分行及自動提款機搜尋。

數位銀行對華人移民所帶來的便利性更多， 許多往返美國及亞洲各地的華人，以往需要透過親友代收支票或代付帳單，現在透過數位銀行可完全掌握個人的理財交易。數位銀行除提供一般銀行業務的便利性之外，許多衍生金融產品也相繼數位化。以往申請房屋貸款必須準備繁瑣文件，現在透過數位銀行直接網上申請，不但加速申請流程，客戶透過銀行提供的即時申請流程更新，可以清楚掌握貸款進度。（記者 張宏）