我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

一分鐘解答／數位銀行好便利

金融大小事

數位時代，金融理財也可透過先進的數位銀行來完成各項日常交易。數位銀行提供便利、安全及高效率的平台，銀行客戶可不受實體銀行營業時間的限制，透過銀行所提供的不同數位管道，完成金融交易。

中國信託銀行 (CTBC Bank) 行銷及數位銀行專案副總 Sean Liao表示，數位銀行已發展多年，近幾年在金融科技(FinTech)的帶動下，加速其開發及普及率，尤其在行動裝置硬體及5G網路升級之下，銀行投入大量資源整合開發新數位平台，加強系統安全加密技術，讓客戶無論何時何地，都可安心使用數位銀行所供的各項金融交易。

他表示，以前到銀行辦理業務，無論是開戶、存支票、轉帳或其他交易，大多需要安排特定時間。隨著科技進步，現在可透過網路或手機銀行直接進行網上開戶，只要輸入個人基本資料，透過手機照相上傳駕照或護照，即可完成開戶，省去到實體分行排隊及開車的時間。完成開戶後，可申請網路及下載手機銀行，完成以下的金融交易:

銀行轉帳；電子對帳單；國內/國際匯款；支票存款-利用手機照相功能存入支票免去分行；帳單付款-在電腦或手機上，就可輕鬆支付水電瓦斯費/手機費/各項稅款/保險費/交通費等；個人對個人付款-可利用對方電話號碼或電郵執行付款或收款；即時帳戶餘額 - 免登入，即可獲得帳戶餘額及交易資訊；分行及自動提款機搜尋。

數位銀行對華人移民所帶來的便利性更多， 許多往返美國及亞洲各地的華人，以往需要透過親友代收支票或代付帳單，現在透過數位銀行可完全掌握個人的理財交易。數位銀行除提供一般銀行業務的便利性之外，許多衍生金融產品也相繼數位化。以往申請房屋貸款必須準備繁瑣文件，現在透過數位銀行直接網上申請，不但加速申請流程，客戶透過銀行提供的即時申請流程更新，可以清楚掌握貸款進度。（記者 張宏）

手機 支票 帳單

上一則

單周為居民施打300萬劑疫苗 洛縣達新里程碑

下一則

貝塞拉出任聯邦衛生部長 紐森另覓新檢察長

延伸閱讀

融合加州陽光食材、台灣茶文化 台美二代合創奶茶新品牌

融合加州陽光食材、台灣茶文化 台美二代合創奶茶新品牌
一分鐘解答：如何選擇支票帳戶與儲蓄帳戶

一分鐘解答：如何選擇支票帳戶與儲蓄帳戶
台美二代開創奶茶新品牌連鎖店 口味華洋都愛

台美二代開創奶茶新品牌連鎖店 口味華洋都愛
洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全

洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全
洛杉磯縣15日允許健身房重新開放

洛杉磯縣15日允許健身房重新開放
開放堂食首日 只開放25%空間 但民眾早上9點就排隊

開放堂食首日 只開放25%空間 但民眾早上9點就排隊

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪