我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由原本的4月15日延至5月17日。（unsplash）
國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由原本的4月15日延至5月17日。（unsplash）

國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由4月15日延至5月17日，申請延期報稅 (extension) 的納稅人，截止期限則為10月15日。不過報稅延期只適用於納稅人的個人報稅，不適用於公司報稅。會計師表示，個人報稅延期，繳稅也同樣延期，在5月17日前繳稅不會有罰款。

根據國稅局釋出的最新數據，今年與去年同期相比，今年迄今收到的報稅及退稅遠比去年少很多。截至3月12日，國稅局收到660萬份報稅，比去年同期降了13%。該局迄今退稅167萬元給納稅人，比去年同期少了28%。會計師張青認為，大眾對稅表內容不甚了解，對報稅抱持觀望態度。

會計師施啟祥呼籲大眾注意，國稅局雖已延期報稅，但只針對個人報稅，公司報稅的截止日期目前沒有更動，仍是在4月15日。建議大家鎖定報稅方面的最新消息。另方面，通常民眾只要在4月15日前，都可打錢進入IRA個人退休帳戶來省稅。國稅局雖然延期報稅截止日期，但尚未針對打錢進IRA個人退休帳戶的截止日期做出說明。民眾可按照現行規定調整稅務規劃。

他也提到，申請延期報稅至10月15日的納稅人，雖可晚交上稅表，但任何欠下的稅款都得在5月17日前交上。公司欠下的稅款則需按照現行規定，在4月15日前交上。

國稅局局長瑞狄格 (Chuck Rettig) 日前表示，「雖然報稅期限延後，仍呼籲納稅人最好盡快報稅，特別是可拿到退稅的民眾。」不過諸多會計師都認為，早報稅或晚報稅哪個比較好，仍是視個人稅務情況而有所不同。

報稅 國稅局 退稅

上一則

Real Water鹼性離子水恐致肝炎下架 Costco有賣

下一則

專家：3款疫苗無從比較 分配到就快打

延伸閱讀

紐約州稅申報延至5月17日

紐約州稅申報延至5月17日
紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5月17日截止

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5月17日截止
紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止
職場新人早報稅 領3200元紓困金

職場新人早報稅 領3200元紓困金
會計師：職場新人快報稅 3200紓困金可一次拿

會計師：職場新人快報稅 3200紓困金可一次拿
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪