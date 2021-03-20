報稅期限延至5月17日 只適用個人 公司不行

國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅截止日期將由原本的4月15日延至5月17日。（unsplash）

國稅局 (IRS) 日前宣布，今年報稅 截止日期將由4月15日延至5月17日，申請延期報稅 (extension) 的納稅人，截止期限則為10月15日。不過報稅延期只適用於納稅人的個人報稅，不適用於公司報稅。會計師表示，個人報稅延期，繳稅也同樣延期，在5月17日前繳稅不會有罰款。

根據國稅局釋出的最新數據，今年與去年同期相比，今年迄今收到的報稅及退稅 遠比去年少很多。截至3月12日，國稅局收到660萬份報稅，比去年同期降了13%。該局迄今退稅167萬元給納稅人，比去年同期少了28%。會計師張青認為，大眾對稅表內容不甚了解，對報稅抱持觀望態度。

會計師施啟祥呼籲大眾注意，國稅局雖已延期報稅，但只針對個人報稅，公司報稅的截止日期目前沒有更動，仍是在4月15日。建議大家鎖定報稅方面的最新消息。另方面，通常民眾只要在4月15日前，都可打錢進入IRA個人退休帳戶來省稅。國稅局雖然延期報稅截止日期，但尚未針對打錢進IRA個人退休帳戶的截止日期做出說明。民眾可按照現行規定調整稅務規劃。

他也提到，申請延期報稅至10月15日的納稅人，雖可晚交上稅表，但任何欠下的稅款都得在5月17日前交上。公司欠下的稅款則需按照現行規定，在4月15日前交上。

國稅局局長瑞狄格 (Chuck Rettig) 日前表示，「雖然報稅期限延後，仍呼籲納稅人最好盡快報稅，特別是可拿到退稅的民眾。」不過諸多會計師都認為，早報稅或晚報稅哪個比較好，仍是視個人稅務情況而有所不同。