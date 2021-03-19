一分鐘解答：如何選擇支票帳戶與儲蓄帳戶

如何選擇支票 帳戶與儲蓄 帳戶

開設銀行帳戶時該如何選擇支票帳戶（Checking Account）和儲蓄帳戶（Savings Account）？中國信託銀行 (CTBC Bank) 負責全美分行營銷和通路資深副總陳艾梅 ( Amy Chen)，解析支票帳戶和儲蓄帳戶的各自特點。

陳艾梅表示，個人支票帳戶主要用於支付日常支出，如水電瓦斯、家用開銷等，如果是公司支票帳戶，就是公司營運相關支出。儲蓄帳戶則是以儲蓄為目的，分為短期和長期。儲蓄帳戶一般是活期，可隨時提領，儲蓄帳戶、貨幣 市場帳戶（Money market account）、定期存款（Certificates of Deposit），也就是常說的定存（CD），這些都屬於不同種類的儲蓄帳戶。

儲蓄帳戶無法開支票，但貨幣市場帳戶可以開支票，只是一個月不能超過六次，而這是一種需要銀行支付利息的存款帳戶。定存則要到期才能提領。

支票帳戶可以開支票和借記卡提款，也可使用銀行網路手機轉帳支付功能，且可自動扣款（ACH），即每個月固定從支票帳戶固定扣款，或直接存款（Direct Deposit），如薪水支票可直接存儲。

關於支票帳戶的服務費問題，因不同的銀行而不同。如有的銀行設定帳戶內必須有最低存款要求，如低於要求會有服務費。另外支票賬戶在跨行取款，會有手續費。如客人賬戶透支，會有透支費用。

儲蓄帳戶可以隨時存錢和隨時提領， 儲蓄也有最低金額要求，且一個月內如果超過六次提領，也會有手續費。但不包括ATM和銀行櫃檯提領。如提款人繼續超領，三個月後儲蓄帳戶可能會被關或改成支票帳戶。不過目前因為疫情，很多銀行取消六次的限制。

支票帳戶通常利息很低，儲蓄帳戶利息高一些，尤其是目前市場利率環境，利息相對比較低，定期存款的利息稍微高一些。

陳艾梅表示，民眾在了解這些帳戶的區別和特點後，在開戶時，可考慮所需來決定開哪個帳戶。（記者 張宏）