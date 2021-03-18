一分鐘解答：一般商業貸款包含哪些貸款用途

通常來說不是個人住宅業務（residential）的貸款 就屬於商業貸款，申請商業貸款是否困難重重，需要滿足什麼條件？中國信託銀行（CTBC Bank）高級副總裁、商業貸款組長Warren Chiang表示，該銀行最大的便利就是無論企業主是否為美國 居民，只要業主在美國定居，在生意符合審核標準的情況下，都可以申請商業貸款，不像其他銀行的商業貸款僅貸給本國居民。

中信銀行對中小型企業的商業貸款方案包括循環信用額度，不僅有助企業主省下未使用的資金利息，還能滿足對短期融資 需求，是最完美的解決方案；以及定期貸款，提供期限彈性、具競爭性的利率，符合企業主對長期融資的需求。

如果是商業不動產貸款，還可以幫助企業貸款購買新增設施，或是以現有商業不動產資產（成屋）進行重新貸款，包括辦公室、大廈、公寓或是混合用途不動產。

小型企業商業貸款適用申請對象，包括依法辦理登記的獨資、合夥、有限公司與股份有限公司。其公司營運健全，且近一年營業收入滿足一定要求。

小型企業申請商業貸款需要準備什麼文件？Chiang指出，申請人備妥公司、負責人、保證人，及同一關係企業的貸款申請書暨基本資料表；公司及關係人近三個月主要金融機構往來流水明細影本；公司登記證件、公司變更登記表、公司章程、董監名冊、合夥契約等文件影本；近三年資產負債表、損益表等文件影本； 其他有利於案件審核的基金申購書、保單、不動產謄本、報稅所得、合約等可佐證申請人的財力證明文件。

有些小型企業主因擔心銀行貸款的壓力而不願意向銀行貸款，或是擔心貸款審批時間太久，耗費時間精力。Chiang表示，從貸款申請到撥款經過的流程包括案件申請、不動產估價（若申請不動產貸款）案件審核、契約對保、不動產設定（若申請不動產貸款）、帳務撥款。

（記者 王全秀子）