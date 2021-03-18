我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

一分鐘解答：一般商業貸款包含哪些貸款用途

金融大小事

通常來說不是個人住宅業務（residential）的貸款就屬於商業貸款，申請商業貸款是否困難重重，需要滿足什麼條件？中國信託銀行（CTBC Bank）高級副總裁、商業貸款組長Warren Chiang表示，該銀行最大的便利就是無論企業主是否為美國居民，只要業主在美國定居，在生意符合審核標準的情況下，都可以申請商業貸款，不像其他銀行的商業貸款僅貸給本國居民。

中信銀行對中小型企業的商業貸款方案包括循環信用額度，不僅有助企業主省下未使用的資金利息，還能滿足對短期融資需求，是最完美的解決方案；以及定期貸款，提供期限彈性、具競爭性的利率，符合企業主對長期融資的需求。

如果是商業不動產貸款，還可以幫助企業貸款購買新增設施，或是以現有商業不動產資產（成屋）進行重新貸款，包括辦公室、大廈、公寓或是混合用途不動產。

小型企業商業貸款適用申請對象，包括依法辦理登記的獨資、合夥、有限公司與股份有限公司。其公司營運健全，且近一年營業收入滿足一定要求。

小型企業申請商業貸款需要準備什麼文件？Chiang指出，申請人備妥公司、負責人、保證人，及同一關係企業的貸款申請書暨基本資料表；公司及關係人近三個月主要金融機構往來流水明細影本；公司登記證件、公司變更登記表、公司章程、董監名冊、合夥契約等文件影本；近三年資產負債表、損益表等文件影本； 其他有利於案件審核的基金申購書、保單、不動產謄本、報稅所得、合約等可佐證申請人的財力證明文件。

有些小型企業主因擔心銀行貸款的壓力而不願意向銀行貸款，或是擔心貸款審批時間太久，耗費時間精力。Chiang表示，從貸款申請到撥款經過的流程包括案件申請、不動產估價（若申請不動產貸款）案件審核、契約對保、不動產設定（若申請不動產貸款）、帳務撥款。

（記者 王全秀子）

貸款 美國 融資

上一則

鼓勵員工打疫苗 大華集團提供獎勵

下一則

好康報您知

延伸閱讀

一分鐘解答：商業貸款與SBA貸款有何不同

一分鐘解答：商業貸款與SBA貸款有何不同
一分鐘解答／哪類中小企業可獲SBA貸款

一分鐘解答／哪類中小企業可獲SBA貸款
冒牌會計師涉及多起詐財 騙領120萬紓困金

冒牌會計師涉及多起詐財 騙領120萬紓困金
涉及多起詐財冒牌會計師 申辦成功紓困貸款逾百萬

涉及多起詐財冒牌會計師 申辦成功紓困貸款逾百萬
新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動

新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動
邊境開始接收庇護申請 保守派不滿

邊境開始接收庇護申請 保守派不滿

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
因一字之差，趙婷被推向舆論深淵。（Getty Images）

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

2021-03-10 21:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪