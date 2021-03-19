第二棟房利率 4月將大漲

目前小額貸款利息參考

本周的20年期固定利率 上漲了0.125％，其他利率均保持不變。和前幾周一樣，由於十年期國債利率不斷提高，利率仍面臨上行壓力。不過由於新規即將實施，第二棟房或投資 房的利率將大幅提高。

佳信貸款 總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近來一些重要公告，影響了第二套房屋和投資房的所有重貸。3月10日房利美（Fannie Mae）宣布，由於與政府達成購股協議，房利必須將第二套住房或投資物業的創始抵押貸款限制，僅占所有獨棟房的7％。這將會造成第二棟房和投資房的所有貸款利率大大提高。

劉艷秋舉例，例如一個信用FICO分數760以上的買家，欲購買一個64萬獨棟房，計畫貸款48萬，首付16萬。如果作為第一棟房，也就是主要住所購買，無點數30年固定利率約為2.75％，每月支付約1960元。如果作為投資物業購買，無點數30年期固定利率就高達3.625％，每月就要付款約2189元。

這是房利美和房地美（Freddie Mac）提出的提高LLPA（貸款級價格調整）的新效應，這一利率將在4月1日之後交付給這兩個機構的所有貸款上適用。如以上案例，相同的房屋購買，利率幾乎相差0.75％至0.875％，唯一的不同之處在於入住率類型。

她強調，這將適用於所有第二套房產貸款。與之相比，之前相同的房價和稅率在大多數情況下，利率僅相差0.125％至0.25％而已。