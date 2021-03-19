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富豪頻換房 南加豪宅交易熱絡

記者李雪／綜合報導
Jan Koum在馬里布的這筆8700萬元的交易，是今年目前為止洛縣最高房價交易紀錄。（地產網站圖片）
Jan Koum在馬里布的這筆8700萬元的交易，是今年目前為止洛縣最高房價交易紀錄。（地產網站圖片）

南加的豪宅市場近來有多筆大交易，吸引民眾目光，尤其近來的瘋狂交易，富豪們頻頻換房。

如今炙手可熱的南加房地產市場，1月份的房價中位數比去年同期上漲了13％。1月是南加房屋銷售連續第五個月增長兩位數。

手機應用WhatsApp的聯合創始人Jan Koum在馬里布（Malibu）緊鄰著自己已有的一棟1億元的別墅旁，又買了第二座海濱別墅。

Jan Koum在馬里布的這筆8700萬元的交易，是今年目前為止洛縣最高房價交易...
Jan Koum在馬里布的這筆8700萬元的交易，是今年目前為止洛縣最高房價交易紀錄。（地產網站圖片）

其實Jan Koum這位億萬富豪在過去的三年中，一直在南加地區「買買買」。2019年，他以1億元的價格買下NBC環球公司高管Ron Meyer在馬里布的長期住所。一年後，他又斥資1.25億元買下串流視頻平台Quibi創始人Jeffrey Katzenberg的在比佛利山（Beverly Hills）的豪宅。而最近的這筆8700萬元的交易，是今年目前為止洛縣最高房價交易紀錄。不過這棟房子最初在去年夏天以1.25億元的價格上市。

購物中心大亨Rick Caruso則打算賣掉一處海濱豪宅。商場大亨Rick Caruso的產業包括格羅夫（Grove）、Americana品牌商場等等，他最近決定出手自己在馬里布的豪宅，要價為4000萬元。他在2008年以1130萬元的價格買下。

藝人賈斯汀比伯（Justin Bieber）則在比佛利山（Beverly Hills）虧損出手了他的一棟1930年代的殖民地風格豪宅，近日以795.50萬元賣掉，兩年前他以850萬元的價格買下，虧本了50萬元。

不過他可能並不在意這一點虧損，他去年夏天才剛在比佛利公園（Beverly Park）又斥資2598萬元買了一棟更大的豪宅，占地2.5畝。

雖然聖蓋博谷的豪宅價位遠不及西邊富豪雲集，不過巴沙迪那最近也有一筆較大的交易。韓裔矽谷科技精英Eddie Kim，因共同創建薪資處理平台Gusto而為人所知，最近忽然決定搬來聖蓋博谷地區，花費850萬元買了一棟位於巴市、剛由設計師改造後的時髦建築。

該房屋位於巴市房價最好的街區，毗鄰聖瑪利諾，緊挨漢廷頓圖書館。該屋本是1956年好萊塢攝政風格的，2016年被建商以350萬元買下，請來本地知名的建築師Theodore Pletsch改造，現在已經十分時尚。

巴市的一棟350萬元的房屋經過建築師的改造已非常現代，並以850萬元賣給韓裔硅谷...
巴市的一棟350萬元的房屋經過建築師的改造已非常現代，並以850萬元賣給韓裔硅谷科技精英。（地產網站圖片）

南加 房價 比佛利山

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