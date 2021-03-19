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加州30年房價年均增長4.1% 南加弱北加強

編譯組／綜合報導
加州疫情購屋熱潮無視過去風險，30年來房價年增長率4.1%。(美聯社)
加州疫情購屋熱潮無視過去風險，30年來房價年增長率4.1%。(美聯社)

根據加州房地產經紀人協會資料，自1990年以來，儘管房價在30年間持續上漲，但期間房價下跌的年數也超乎想像，購屋風險依然存在。不過，低貸款利率、許多家庭對更大居住空間渴望，以及新冠疫情等因素，加上屋主不願出售房屋，緊縮的房屋市場推高房價，加州房價仍以平均每年4.1%速度成長。

專家指出，加州房屋過去30年以每年4.1%速度增值，使得中價位房屋從19萬3100元升至去年65萬200元。若想避免陷入房價低迷困境，長期持有將可降低風險。

若以短期損益來看，使用一至五年折舊率，自1990年以來，有29%短期持有房屋，是低於加州房屋中價位售出。若考慮持有六至十年，則有27%是低於平均房價出售，避免損失的可能性也未有太大改善。因此，歷史經驗強烈建議有最多耐心，持有房屋11-15年，自1990年以來，長期持有房屋者僅有3%低於平均房價售出。

以加州最大年度降幅來看，自1990年以來，短期持有最壞情況為年損失26%。中期持有的最差房價貶值為每年6%。長期持有房屋者，基本上是收支平衡。其中值得注意的是，從加州房屋泡沫崩解到經濟大蕭條，自2007年到2018年共耗費11年時間，市場才恢復到原有高峰價格。此外，1990年代房地產市場蕭條常被忽略，1990-1998年期間，加州經濟從遲緩轉為創紀錄高峰。

另方面，加州房價有深度地域鴻溝，價格波動也具地域性。過去30年間，南加州房價每年有低於平均水平值3.5%收益，房屋中價位自1990年代20萬5400元升至58萬3800元。房屋持有短期至中期(1至10年)的最高虧損率為32%、長期持有的房價下跌比例為6%。

在灣區，房價年均增幅超過平均值5%，房屋中價位自1990年代23萬2600元，升至2020年100萬元。長時間持有房屋的風險低，短期持有損失率為19%、中期持有為22%、長期持有損失率則降至1%。北加州具有活力與利潤豐厚的高技產業，是創造不同的主要因素。

此外，房價也與股市漲跌有關。加州房市有不穩定紀錄，與股市波動情況相當。房市另一個因素則是貸款利率，過去30年利率從10%降至3%以下，也讓貸款人更有購屋實力。

房價 加州 貸款

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