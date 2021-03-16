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一分鐘解答／哪類中小企業可獲SBA貸款

金融大小事 

哪種類型的中小企業可以獲得聯邦小企業管理署（以下簡稱SBA）貸款？事實上SBA可以幫助多數產業，如服務業、製造業、運輸業、零售業、餐飲業等。許多小型企業主因不熟悉SBA貸款而錯失機會，或擔心政府機構擔保審核步驟嚴格望而卻步。

貸款銀行考慮的主要因素包括業績、個人信用、經驗、商業信用、開業時間等，初步貸款申請審核所需文件，包括過往三年的公司報稅表和個人報稅表、個人財務報表。

中國信託銀行（CTBC）高級副總裁Laurence Yeung介紹兩種SBA貸款，包括SBA 7（a）和SBA 504。第一種，SBA 7（a）貸款方案適用的小企業必須符合一定條件，包括必須為營利目的，為在美國地區業務或美國地區運作業務為目的，限小型企業。貸款用途包括，短期營運資金季節性貸款、合約履行、出口生產；長期營運資金，應付帳款的給付或購買存貨；購買土地或是建築物；購買設備、機械、家具、固定設備及消耗品；重新貸款現有企業債務或是現有業務。

高貸款金額可達500萬元，最高85％貸款金額由政府擔保。貸款期限：營運資金最長為7年；購買機械與設備最長為10年；不動產最長為25年。

另一種貸款方案SBA 504適用對象，要求企業必須為營利目的，並且適用SBA的規模標準；申請之前兩年期間，扣除聯邦所得稅之後，有形資產淨值少於1500萬元，以及平均淨收入低於500萬元；現有房地產貸款51%須為業主自用，新建築貸款為60%。貸款用途包括購買現有成屋；購買土地與優化土地；建造新設施，或是現代化及翻修現有設施；購買機械設備。貸款額度依據業務類型，最高可達500萬至550萬元；以及貸款期限可選擇10年及20年的貸款到期日。（記者 王全秀子）

貸款 美國 稅表

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