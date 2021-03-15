一分鐘解答／什麼是SBA貸款？

小型企業遇到資金不足，希望貸款 周轉或添置設備時怎麼辦？很多人聽過聯邦小企業管理署（Small Business Administration，又叫SBA）貸款，但對其運作有些陌生。中國 信託銀行（CTBC Bank）高級副總裁、小型商業署貸款組長Laurence Yeung解釋了運作模式和好處。

小型商業署是1953年成立的聯邦機構，旨在為小企業提供幫助、輔導和保護利益，保持和強化國家的經濟，維護自由競爭的企業精神。

SBA貸款如何運作？譬如某個貸方（lenders）貸款給小企業主（small business），之中有SBA作為中間人，也就是小企業主向SBA交保證金（SBA Guarantee fee），以便SBA向貸方為小企業主擔保，減少貸方承擔的風險。

作為小企業主，首先弄清楚自己的貸款需求。譬如SBA貸款可讓業主作購買、建設和重貸商用房地產 ，周轉資金及購買貨物，收購和成立公司，出口融資，購買用具及機械，重整商業債務。

SBA貸款的好處，譬如可提供較佳的信貸條件，如較長的還款期，較高的貸款與價值比例，特殊用途等信貸。而房地產項目的貸款必須有51%或以上的入住率，貸款與價值比例最高可達90%。好處還有較長的期限，譬如房地產項目可達25年期限，其他貸款項目可達七至十年；完全折舊，每期付款額一致；容許非傳統和特殊用途的信貸。

中國信託銀行提供SBA相關貸款業務，滿足客戶特定需求。中國信託銀行為「預先核批的貸款銀行」（Preferred Lender Program），擁有最終的信用授權及決定權，幫助小企業主簡單快速獲得貸款。並提供較長期的分期償還期限，沒有期末償還大額本金。此外透過SBA 7（a）與 SBA 504貸款方案，所有貸款審核需依照SBA及中國信託銀行審批核准，最高貸款金額可高達550萬元。（記者 王全秀子）