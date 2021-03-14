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遺產免稅額將劇減 節稅宜趁早

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
紐約人壽資深財務規畫顧問林穎華（Winny Lin) 。（線上截圖）
紐約人壽資深財務規畫顧問林穎華（Winny Lin) 。（線上截圖）

拜登選前提出稅改政策加徵富人稅。紐約人壽資深財務規畫顧問認為，總統處理好新冠疫情後，下一步可能將精力著重於稅改，多項財稅優惠將可能消失，影響很大。提醒大眾在做任何財務規劃之前，最好先熟悉稅法。

紐約人壽資深財務規畫顧問林穎華（Winny Lin) 13日在世界日報「牛年理財」講座上表示，美國政府無非是從民眾的收入、房產、遺產方面徵稅，拜登在選前提到將改變遺產稅，個人遺產稅免稅額將從1158萬元調降至350萬元。她表示，迄今已接到不少高資產客戶電話，詢問該如何處置財產，以避免未來繳納過多的遺產稅。

她根據現行稅法分析說，美國公民每年有1萬5000元贈與免稅額度，民眾可考慮透過贈與子女一些錢，達到降低名下資產的數字。倘若夫妻倆一人為公民、一人為非公民，公民可贈與非公民配偶15萬9000元免稅。外國人不受美國稅法保護，沒有終身贈與額度。若在美國置產，尤其是房地產，萬一不幸離世，只有6萬元免稅額，且6萬之後的金額都需繳納40%遺產稅。

美國政府的收入來源是印鈔票和徵稅。累積財富勢必須了解各個層面的稅收政策，才能知道該從哪裡下手去減稅及延稅，甚至適當取得免稅優惠。林穎華在優化民眾財富規劃方面很有心得，她分享經驗說，其實只要善用延稅優惠及搭配一些理財工具，要想最大化省稅並不困難。

美國公民 拜登 紐約

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