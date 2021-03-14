股市漲漲漲 專家：年底前展望樂觀

金融專家林日昇指出，全美疫苗比預期更順利以及更大規模的推進，美國經濟復甦脚步加快，加上聯邦政府正在考慮大規模投入基礎建設，都為美國未來三個季度的股市調了樂觀的底色。（林日昇提供）

總統大選改朝換代，美國 股市出人意料保持漲勢，跌破眾人眼鏡。金融專家預測，到今年年底之前，美國股市可望還有至少250點甚至400點以上的成長，疫苗 推進、經濟復原以及聯邦政府可能的大規模基礎建設投入，都是美股成長的正面底色。

金融專家林日昇12日（周五）舉行美國股市分析與預測每月簡報。他認爲，全美疫苗比預期更順利以及更大規模的推進，美國經濟復甦脚步加快，加上聯邦政府考慮對美國基礎建設進行大規模投入，期待撬動就業和消費，都為美國未來三個季度的股市調好了非常樂觀的底色，雖然美國股市已連續看漲一段時間，但目前整體上看不到停滯或大幅下滑的跡象。

林日昇表示，投資的原則是不能看個人感情，他認爲，對於股市投資人來說，沒有最好的總統，只有最合適的總統，實際上拜登政府目前很多政策，都是蕭規曹隨，拜登作爲一個穩定的「housekeeper」，美國股市未來延續之前的漲勢有跡可循。

林日昇表示，目前最好的消息是疫苗施打快速推進，預計5月1日開始全國開放接種，比原來預期的9月提早四個月。5月全面接種疫苗，意味著全國很可能7月就可以全面開放，也就趕上了全年餐飲、娛樂和旅遊的高峰期，一年來受到重創的酒店、餐飲、郵輪、飛機等等行業都翹首以盼。今年年初，聯儲會預測美國今年的經濟成長率為3.6%，目前已調整為4.6%；瑞銀、高盛等十多家金融機構兩個半月前預測美國今年經濟成長率為4.7%，現在上調為6%。

對於季度性的經濟預測，不同的研究機構所使用的數據都有差別，以零售業、製造業的存貨等數字作爲主要指標的經濟學家預測美國第一季度經濟成長率達8%，部分經濟學家的預計則高達10%左右。林日昇表示，美國股市標準普爾S&P是在3940點高位，瑞銀估計美股今年年底之前將達到4250點-4300點，市場從現在到年終還會再漲10%左右；高盛認爲從現在到年底之前還能漲15%；華爾街目前除美林外，都認爲美股並未過熱需要下調修正。

部分民眾擔心最近高科技股是否已經過熱跳水？林日昇認爲，高科技股不能一概而論，整體上高科技股票並未太離譜，而且隨著許多傳統行業因疫情 轉型，作爲其基礎支持的高科技也會水漲船高，比如迪士尼公司並非高科技公司，但其與高科技千絲萬縷聯繫，疫情期間迪士尼+，以每月付錢方式提供民眾電影觀看平臺，迪士尼在疫情重創中不虧反小賺，疫情改變人們的生活方式，其前景可能隨之看好。

美股未來三個月繼續看好的另一個背景是聯邦政府正在探討的3000億元的基礎建設資金方案，如果通過，股民信心可望再次大漲。