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一分鐘解答／什麼是房屋淨值貸款?

金融大小事

不少民眾不太了解，如擁有房屋且有淨值，但此時因其他原因需要一筆錢來周轉，房屋淨值信用貸款（Home Equity Line of Credit，簡稱HELOC）就是一種不錯的選擇。

房屋淨值就是持有房產的價值減去尚未償還的貸款金額。簡單來講便是民眾可以將這筆錢貸出，作其他用途。CTBC中國信託銀行的住宅貸款銷售與策略（Residential Lending Sales & Strategy）部門主管Danny Chang解釋，其實HELOC就像一張信用卡，用於抵押房屋淨值。雖然和普通貸款一樣有利率，但利率要低得多，且只有在使用信用額度時才需要支付利息。

他表示，如果房主希望在需要時使用可用資金，但如不使用HELOC時，則不必付款，因此HELOC是一個不錯的選擇。他還強調，HELOC的優勢還在於，其資金的使用方式沒有限制。HELOC的大多數用戶通常會將這筆資金用於償還信用卡餘額、房屋裝修、大學學費或經費，以及購買汽車等用途。

不過和其他貸款一樣，並非所有銀行或者貸方都能給非美國公民或居民提供這樣的服務。Danny Chang強調，美國中國信託銀行（CTBC Bank）是為美國國內和外國人，以及其投資物業提供HELOC的少數銀行或貸方之一。中國信託銀行的房屋淨值信用貸款，最高貸款額度可達150萬元；第一筆和第二筆貸款的總和最高可達300萬元。（記者李雪）

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