一分鐘解答：非美國籍 如何獲得銀行房貸
隨著美國房市火熱，不少華人也希望在美購屋置業。但是想要尋找一個給非美國公民或永久居民提供銀行房屋貸款的貸方，並不那麼容易。而中國信託銀行（CTBC Bank）歷來都為客戶提供這項服務。
眾所周知，想要在美國的銀行貸款以購買房屋時，需要提供諸如身分證明、信用紀錄等美國居民才有的文件。因此貸款成了不少想要買房的非美籍華人的攔路虎。
然而中國信託銀行的住宅貸款銷售與策略（Residential Lending Sales & Strategy）部門主管Danny Chang表示，CTBC銀行是極少數，可以為外國國民提供抵押貸款計劃的銀行或貸方之一。該銀行的計劃並不要求借款人是美國公民、綠卡持有人，或甚至臨時工作簽證，也不需要美國社會安全號（social security number）乃至信用紀錄。
Danny Chang表示，「我們可以使用來自借款人居住國的收入，也可以使用外國資產來獲得貸款資格。我們已經成功地幫助了成千上萬的外國人獲得抵押貸款。」
中國信託銀行在華人社區服務超過30年，提供更貼心的客戶服務，及華人所需的各項金融理財產品。除了一般的銀行業務，該銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。如今疫情期間也隨時應變，甚至房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。（記者 李雪）
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