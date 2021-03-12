一分鐘解答：非美國籍 如何獲得銀行房貸

隨著美國房市火熱，不少華人 也希望在美購屋置業。但是想要尋找一個給非美國公民 或永久居民提供銀行房屋貸款 的貸方，並不那麼容易。而中國信託銀行（CTBC Bank）歷來都為客戶提供這項服務。

眾所周知，想要在美國的銀行貸款以購買房屋時，需要提供諸如身分證明、信用紀錄等美國居民才有的文件。因此貸款成了不少想要買房的非美籍華人的攔路虎。

然而中國信託銀行的住宅貸款銷售與策略（Residential Lending Sales & Strategy）部門主管Danny Chang表示，CTBC銀行是極少數，可以為外國國民提供抵押貸款計劃的銀行或貸方之一。該銀行的計劃並不要求借款人是美國公民、綠卡持有人，或甚至臨時工作簽證，也不需要美國社會安全號（social security number）乃至信用紀錄。

Danny Chang表示，「我們可以使用來自借款人居住國的收入，也可以使用外國資產來獲得貸款資格。我們已經成功地幫助了成千上萬的外國人獲得抵押貸款。」

中國信託銀行在華人社區服務超過30年，提供更貼心的客戶服務，及華人所需的各項金融理財產品。除了一般的銀行業務，該銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。如今疫情期間也隨時應變，甚至房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。（記者 李雪）