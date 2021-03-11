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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

一分鐘解答：申請房貸需注意哪些事項

金融大小事

最近一年來房市熱絡，有意購買房屋的民眾常需要搶房，因此，提前做好貸款準備此時尤為重要。而申請房屋貸款，需要注意哪些事項，以便順利完成貸款？中國信託銀行（CTBC）的住宅貸款銷售與策略（Residential Lending Sales & Strategy）部門主管Danny Chang對此一一作答。

對於想要申請房屋貸款的民眾，Danny Chang強調，提前做好準備，是能夠順利進行抵押貸款交易的最佳方法。他舉例表示，比如像收集關於自己收入、擁有資產等文件的準備，以及在貸款申請和過程中，需要告知和強調的其他任何信息或文件。

其中，證明收入的文件各人不同，但通常會包括：當前的薪資單、證明去年薪水的員工W-2稅表等。民眾若是自雇人士，應該準備為期兩年的納稅申報表等。而資產文件通常需要有兩個月的銀行或財務報表。此外他提醒，最好不要在計畫使用的資產帳戶上轉移資金，否則就需要解釋並記錄這些大筆的存款。

另外，其他的信息或文件也需要準備好，這可能包括社會保障收入、退休收入等被動收入，還有信用報告和評分等。他建議民眾可以自己先運行一個報告，以查看自己的FICO評分是多少，以及報告上是否存在任何問題，以便能在申請貸款之前就解決掉這些問題。由於貸方將運行他們自己的報告，因此民眾最好為此做好準備。

（記者 李雪）

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