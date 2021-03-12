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受野火影響屋主 可延繳產業稅

洛杉磯訊
加州主計長余淑婷(Betty T. Yee)提醒受野火影響的屋主，可有更多時間申請產業稅延遲繳納計畫（ Property Tax Postponement，簡稱PTP）。（余淑婷臉書）
加州主計長余淑婷(Betty T. Yee)提醒受野火影響的屋主，可有更多時間申請產業稅延遲繳納計畫（ Property Tax Postponement，簡稱PTP）。（余淑婷臉書）

加州華裔主計長余淑婷(Betty T. Yee)提醒南加州近期受野火影響的屋主，將有更多時間申請產業稅延遲繳納計畫（Property Tax Postponement，簡稱PTP）。

PTP由主計長辦公室管理，允許年長者、盲人或有殘疾，並符合收入及公平資格的人，可延遲支付其自住屋的產業稅。在州長宣布災區中包括31個縣的居民，其中南加的洛杉磯、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和聖地牙哥縣，可在截止日期6月1日前，申請延遲繳納2020年到2021年的產業稅。

在2019-2020年的納稅年度，加州房主透過PTP計畫推遲繳納超過400萬元的產業稅；截至2月10日，2020年到2021年的財年已支付360萬元。

該計畫資金有限，案子按照先到先處理的順序。申請者必須每年重新申請，並證明繼續符合資格要求。

本稅收年度根據PTP推遲計畫，所有延後的稅收利率為5％。留置權（Lien）將放在不動產上，或針對製造的房屋簽署一個擔保協議，直到遞延的稅款被償還為止。

2021年到2022年納稅年度的PTP申請將於9月提供。詳細信息，可致電800-952-5661。

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