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聖伯納汀諾Rosena Place 臨湖近學區

記者啟鉻／聖伯納汀諾市報導
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）

南加州聖伯納汀諾市新建社區Rosena Place住宅正在銷售中，設計有多種全二層房型。聖伯納汀諾市住宅中間價在周邊各城市中偏低，目前近36萬元。自2015年至今，該地區房價一直呈現平緩上升趨勢。據華人專業地產人士表示，由於該市經濟水平較低，該地房價未來會有較長一段時間維持低水平。

Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）

目前Rosena Place社區有兩款房型正在銷售中，社區地址：17194 Pioneer Way， San Bernardino。HOA費每月140元，物業稅大約1.4%。新建案設計最終擬推出四種房型，面積1606-1937平方呎，均為獨立屋，售價在45萬元至48萬元不等。

以面積1705平方呎二層展示屋為例，有三居室、2.5衛浴，兩車位車庫。一樓是集休閒、廚房、餐廳一體空間，地面大部分是地板，只在休閒區有適量地毯。後院是私家庭院，有側拉門出入，一樓還有共有衛生間。二樓，正對緩步台是主臥室，有空間較大獨立衛浴一間走入式衣帽間。其它兩個臥室，有共用衛浴，並有獨立洗衣房。與一些新式房型不同的是，住宅未在一樓設計獨立長輩房，且二樓沒有休閒區。該住宅售價48萬2080元。

Rosena Place社區地點頗佳，周邊有自然風光，附近就有Big Bear Lake，還有一些休閒公園。從學校環境看，附近有Ethel Kucera中學、Wilmer Amina Carter高中，以及Nancy Kordyak小學。感興趣的人士可聯絡相關學區進一步確認。

居民購物可到Ontario Mills Mall維多利亞花園步行街，圖書館是San Bernardino Library，提供治安服務的是聖伯納汀諾市警局，消防服務是聖伯納汀諾消防局。附近也有郵局。醫療設施包括Loma Linda University Hospital和San Antonio 醫院，電力通訊瓦斯水局都很齊全。

從交通情況看，社區位於15號、215號公路之間，附近主要公路包括66號、210號公路，由於近主要公路網，前往安大略機場、河濱市、橙縣、聖地牙哥，以及洛杉磯縣的羅蘭岡、工業市等地或者前往洛杉磯市中心都比較快捷方便。或許部分人士擔心，聖伯納汀諾市治安情況不佳，有華人地產經紀認為，一些案件主要發生聖伯納汀諾市中心地區，而Rosena Place社區距離市中心較遠。

聖伯納汀諾市已經開發多個新建案，Rosena Place社區只是其中之一。該市於1869年8月10日建市，距今已經152年歷史。整個市區居民有20多萬人，在縣域也是人口最多城市。近十餘年來，聖伯納汀諾市積極發展物流運輸、國際倉儲，並有鐵路貫穿，新建亞馬遜發貨中心，依托安大略國際機場及聖伯納汀諾機場，打造內陸國際物流中心地位。

不過相對來說，該市經濟發展尚處於上升期，還有大約逾30%的居民生活在貧困線以下。

Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）
Rosena Place社區住宅。（Lennar房建公司提供）

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