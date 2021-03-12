買房指標 加州產業稅相對便宜

產業稅通常對房屋交易也有一定影響。(美聯社)

不同的居住城市，產業稅（Property Tax）也不同。尤其對於不少買房時間不久的民眾來說，產業稅是一筆不小的支出。根據美國人口普查局數據，美國家庭平均每年在房屋上花費的產業稅為2471元，而加州 人雖然按中位數房價 每年需繳納3818元，但其有效產業稅率（Effective Real-Estate Tax Rate）其實相當低。

產業稅會影響房價，也是一些民眾搬遷移居時的考量之一。而要計算個人產業的有效稅率，就是將年度稅單除以估計的產業市價。 因此，如果你擁有價值30萬元的產業，而年度稅單是1萬元，那麼你的有效產業稅率為3.33%。在這裡是以各州的中間產業稅除以中間房價，就是各州的有效產業稅率。

WalletHub網站分析了全美50個州和華府特區 的產業稅，並將其排名。排名越靠前者，產業稅越低，排名第一的是夏威夷州，按照其州房價中位數來看，61.53萬元的房子每年僅需繳納1715元產業稅，有效產業稅率僅0.28%。

加州排名也較靠前，全州中位數房價為50.5萬元，按此價格算每年只需繳納3818元，有效產業稅率為0.76%。

產業稅最貴的是新澤西州，該州中位數房價不過33.56萬元，但按這一房屋的價格每年都要繳納8362元產業稅，有效產業稅率高達2.49%。其他大州比如德州的產業稅也貴，在51個州或特區中排名45。德州房價中位數才17.25萬元，但這個價位的房屋每年要繳3099元產業稅，有效產業稅率達1.8%。紐約州也差不多，排名在43位，按中位數的31.37萬元來算，每年要繳5407元產業稅，有效產業稅率為1.72%。

產業稅最便宜的前十個州為：夏威夷、阿拉巴馬、科羅拉多、路易斯安那、華府特區、南卡、德拉瓦、西維吉尼亞、內華達、懷俄明州。而產業稅最貴的十個州為：新澤西、伊利諾伊、新罕布夏、康乃狄克、佛蒙特、威斯康辛、德州、內布拉斯加、紐約、羅德島。

不過加州的有效稅率之所以低，其中或是因為不少持有房屋年份久的屋主，其稅率低。加州在1978年的特別選舉，加州選民以近65%支持率通過加州最著名的減稅法案，即第13號提案。規定房價只有在屋主換人或重建時，才能重新以市價估價作為產業稅依據，否則基價就設定在1975年的價值，之後每年根據通膨指數設定增值率，但最高不得超過2%。

儘管對36%的租房者來說，產業稅似乎不在考慮範圍，但事實並非如此。所有人都直接或間接繳納產業稅，因為這會影響到租金，以及州和地方政府的財務狀況。尤其加州近年來要求改進或甚至取消13號提案的呼聲越來越大，呼籲者認為，雖然13號提案便宜了產業稅，但也導致撥給公立教育的錢款大幅減少，讓加州的公立教育在全國排名落後。