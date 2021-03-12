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洛杉磯加建屋套用設計 1天可過審

記者李雪／綜合報導
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）

自近年來加州逐步鬆綁加建屋（ADU）法規，一些地方政府為解決住房問題，也開始鼓勵加建屋。洛杉磯市政府最近更直接預先批准20個設計方案，如果民眾選擇這些設計的加建屋，便可在一天內快速獲得許可證。而且更好的消息是，這些設計相當美觀大方。

加建屋雖然廣受屋主歡迎，但從聘請建築師設計，將計畫提交市府審查或舉行聽證會，有時還需修改，整個過程有不少麻煩。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）近日宣布，洛市現在有多個預先批准的設計，民眾可以從中選擇款式，可加快獲得建造許可證的審查程序。

根據這項市府計畫，房主可以從十家不同公司，在線獲得20種預先批准的設計。選擇了預先批准的設計圖紙的屋主，可以將審核過程從最多六個星期減少到一天之內。

市政官員指出，加建屋已成為洛杉磯在住房危機中建造更多房屋的關鍵，占新獲許可證的22％。賈西提表示，這項計畫旨在使加建屋更加易於實現，更實惠與美觀，使其成為解決住房緊縮，並在全市範圍內創建更多可負擔社區的努力的藍圖之一。

洛市批准並由洛杉磯建築安全局管理的這些設計方案，包括各種款式、風格可供屋主選擇，從小戶型到三居室，甚至兩層小樓布局的設計皆有。市府希望靈活的設計，可以適用於大多數住宅。此外還有八款圖紙正在審查中，不過市府的網站以及這些建築公司的網站上，並未給出大致報價。

此外市府還希望，這些設計可以為消費者提供保護，也能防止承包商胡作非為。簡化、加快總體許可程序後，也能降低成本。民眾可以直接接洽這些已獲得批准計畫的建築公司。

LA-Más是設計獲得該項目批准的公司之一，該公司還領導了「後院房屋計畫」（Backyard Homes Project），該計畫幫助房主建造後院房屋，並出租給Section 8租房券的租戶，讓更多房主成為可負擔房的提供者。

此外2019年洛市還啟動一項計畫，鼓勵房主將加建屋租給面臨住房問題的耆老。洛市在包括北好萊塢內還建立了「小屋村」，收容無家可歸者。

民眾可以在洛市網站https://ladbs.org/adu/standard-plan-program/approved-standard-plans查看這些設計，並可聯繫各設計公司。

一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）
一些設計圖已經預先通過了市府審批，民眾可以直接選用。（洛市市府網站）

洛杉磯 加州 好萊塢

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