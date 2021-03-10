一分鐘解答：理財計畫對退休生活至關重要

每個人對退休 生活的期待不盡相同。在面對如此多元的需求時，退休計畫便是人生很重要的規畫之一。要想達成理想的退休目標，勢必需要嚴謹地規畫儲蓄 、花費與投資 ，並確實地按部就班達成。

有人在意退休後是否有足夠的金流、有人擔心年老後的健康與醫療品質，也有人在思考如何將資產傳承於二代，並替二代預做規畫。因此按照自己經濟狀況及目標，選擇隨著時間變化的資產配置策略，對於財富累積可謂至關重要。中國信託銀行（CTBC) 財富管理部門主管陳泳翰表示，打造全方位的退休計畫不難，最重要的是「及早開始」。

目前的大環境通貨膨脹現象顯著，資金增長速度追不上通膨步伐，錢也就跟著貶值。將金錢投入於基金、投資帳戶及房產等規畫，確實能幫助客戶追上通膨，善加利用個人IRA退休帳戶或公司提供的 401(k)退休帳戶，也可延後繳稅讓客戶省點錢。陳泳翰說，現代人與其將資產放置在銀行帳戶，更傾向於拿本金出來投資。而如何做好理財規畫與退休之後的生活息息相關。

陳泳翰表示，退休後所需的生活費用通常相當於退休前的七成至八成，最好根據退休後每個月取錢金額，來判斷是否足夠。如果客戶覺得錢不夠多，通常專員會建議客戶將錢放在高回報率的理財產品中。年輕人可放錢進入理財帳戶讓錢滾錢。有家庭者則建議將錢放入529計畫，提供未來小孩讀書使用。退休人士若持有401(k)退休帳戶，則建議將錢轉至IRA退休帳戶，因為IRA由自己操作，且提供更多的投資選擇及保本。尤其是想買股票或ETF者，更應該轉換成IRA。另外，民眾也可考慮做退休信託規畫。每人的需求、經濟能力、及理想生活目標不盡相同，詳情可致電中信銀行財富管理部門主管陳泳翰626-375-5123或電郵[email protected]。

（記者 謝雨珊）