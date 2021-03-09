我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

一分鐘解答：投入人壽保險好處多

金融大小事

許多銀行都提供多樣化的理財管理產品，包括年金、保險、IRA、基金等。這些理財產品對大眾是致富或退休重要的工具，其中人壽保險是理財規畫很重要的工具之一。投入人壽險不但有稅務優惠，也可影響退休計畫及遺產規畫，甚至有死亡保險金跟保障家人的功效，好處多多。

不同類型的人壽險有不同政策，令人很難確定從何開始，該如何選擇人壽險保單。中國信託銀行（CTBC) 財富管理部門主管陳泳翰表示，選擇人壽保險的保單時，通常必須將年齡、健康狀況、經濟預算納入考量因素，因為隨著年齡增長，對於健康的擔憂必然提高，保費也勢必隨之增加。建議民眾越早開始越好，不僅自己的人生得到保障，亦可保護下一代。

陳泳翰說，人壽險益處多多，假設在保單內投資指數有賺錢，不拿錢出來不用繳稅，且保險沒有投入本金的限制。保險有二合一功能，投資型保險結合保險和投資，在有限的預算下也能享有兩種功能。此外，投保人也可從人壽險內的死亡保險金，支付自身的緊急醫療需求，協助負擔重大疾病或長期臥病須請看護的高額費用，若是要照顧到受益人或其子女也行。

在市面上最常見的人壽保險不外乎為以下幾種類型，包括定期型人壽保險（Term life）、儲蓄型人壽保險（Whole life）、萬能型人壽保險（Universal life）、指數型人壽保險（Indexed universal life）、及投資型萬能人壽保險（Variable universal life）。

陳泳翰表示，儲蓄型人壽保險通常被稱之為「終身壽險」，保單不會終止，同時獲得保障又能累積財富，對有繼承計畫的民眾較有幫助。定期型人壽保險，則可以最低費用來取得最大的保護作用。建議在選擇保單時，最好事先暸解保單的內容，並配合財務規畫做長遠打算，才能達到較好功效。（記者 謝雨珊）

保險 壽險 投資

上一則

洛杉磯縣長堤市 開始為年輕殘障者打疫苗

下一則

寇恩縣未來15年 擬開發2700口油井

延伸閱讀

一分鐘解答：量身制定個人理財規劃

一分鐘解答：量身制定個人理財規劃
一分鐘解答：何謂財富管理

一分鐘解答：何謂財富管理

美國家庭人壽保險AFLIC一覽

美國家庭人壽保險AFLIC一覽
紐約人壽張毓笙線上解析理財新策略

紐約人壽張毓笙線上解析理財新策略
退休促進法對退休和遺產規劃的影響

退休促進法對退休和遺產規劃的影響
疫情中的人壽保險

疫情中的人壽保險

熱門新聞

國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
遊民屋內部。（記者陳開／攝影）

世説新聞／一個床位20萬！ 直擊LA華埠大型豪華遊民公寓

2021-03-03 12:57
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫