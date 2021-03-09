一分鐘解答：投入人壽保險好處多

許多銀行都提供多樣化的理財管理產品，包括年金、保險 、IRA、基金等。這些理財產品對大眾是致富或退休重要的工具，其中人壽保險是理財規畫很重要的工具之一。投入人壽險 不但有稅務優惠，也可影響退休計畫及遺產規畫，甚至有死亡保險金跟保障家人的功效，好處多多。

不同類型的人壽險有不同政策，令人很難確定從何開始，該如何選擇人壽險保單。中國信託銀行（CTBC) 財富管理部門主管陳泳翰表示，選擇人壽保險的保單時，通常必須將年齡、健康狀況、經濟預算納入考量因素，因為隨著年齡增長，對於健康的擔憂必然提高，保費也勢必隨之增加。建議民眾越早開始越好，不僅自己的人生得到保障，亦可保護下一代。

陳泳翰說，人壽險益處多多，假設在保單內投資 指數有賺錢，不拿錢出來不用繳稅，且保險沒有投入本金的限制。保險有二合一功能，投資型保險結合保險和投資，在有限的預算下也能享有兩種功能。此外，投保人也可從人壽險內的死亡保險金，支付自身的緊急醫療需求，協助負擔重大疾病或長期臥病須請看護的高額費用，若是要照顧到受益人或其子女也行。

在市面上最常見的人壽保險不外乎為以下幾種類型，包括定期型人壽保險（Term life）、儲蓄型人壽保險（Whole life）、萬能型人壽保險（Universal life）、指數型人壽保險（Indexed universal life）、及投資型萬能人壽保險（Variable universal life）。

陳泳翰表示，儲蓄型人壽保險通常被稱之為「終身壽險」，保單不會終止，同時獲得保障又能累積財富，對有繼承計畫的民眾較有幫助。定期型人壽保險，則可以最低費用來取得最大的保護作用。建議在選擇保單時，最好事先暸解保單的內容，並配合財務規畫做長遠打算，才能達到較好功效。（記者 謝雨珊）