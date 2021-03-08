一分鐘解答：量身制定個人理財規劃

財富管理是由專業理財專員及財經分析團隊，提供全方位理財規劃，通常依據客戶或客戶全家的財務、資產狀況進行分析，包含稅務、教育、保險、退休、理財等，量身打造出一套全面性的財務規劃。到底何為量身訂作的個人理財計畫，服務大概包含哪些？

個人化的理財管理需要花時間探討產生。中國信託銀行（CTBC Bank) 財富管理部門主管陳泳翰表示，專業團隊提供客戶全方位服務，像是投資 原則和策略、退休投資和分配策略、遺產保值問題、風險管理分析等均在服務範圍內。

陳泳翰說，理財專員會先與客戶坐下來，了解個人的理財投資目標及經濟狀況，並進行分析。包括退休計畫該如何執行？如何達成預設目標？大學儲蓄方案該如何操作？健全遺產策略的要素是什麼？人壽保險足夠保障家人嗎？客戶願意承擔的風險程度是多少？大概何時會退休？退休後想提領多少錢？這些均是理財專員想要了解的內容。

通常在銀行開設投資帳戶有門檻限制，不過中信銀行客戶不需要任何本金為門檻開設投資帳戶。陳泳翰表示，銀行財富管理的客戶年齡不均。按照現況，股票 市場的大環境很旺，年輕一輩喜歡投資成長型股票，希望撥錢分配至股票基金，根據大盤指數走。另方面現在利息低，退休一輩的長者喜歡固定領取收入，希望除了退休金 以外，從投資利潤拿取額外收入。

事實上每個理財產品所產生的費用都不同，付錢方式也不同。給予客戶最好的服務方式，是定期與客戶互動交流，根據客戶經濟狀況給予不同建議，調整出不同的理財專案。詳情可致電給他，電話626-375-5123，或電郵[email protected]。（記者 謝雨珊）