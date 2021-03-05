河濱縣Summerwind Trail 有發展前景

房建內景。（資料圖）

南加內陸河濱縣卡利梅薩市（Calimesa）是一座居民人口近萬的小城，建市30多年歷史。近年城市為發展繁榮，已開發或計畫建設多個社區，住宅單位數量超過8000個，其中新社區Summerwind Trail就是其中之一。地產專家表示，目前這座城市各項設施不是很完善，但具有發展前景。

二層住宅。（房建公司提供）

全一層住宅。（房建公司提供）

卡利梅薩市於1990年12月1日正式建市，目前已經開發或將開發社區有至少四個，市府著眼未來發展，打造繁榮前景城市。據地產資訊網，該市目前住宅中間價位40萬3572元，過去一年上漲10.2%，未來還有上升空間。

Summerwind Trail社區地址：1004 Violet Court, Calimesa, CA 92320。包括兩個住宅區：Painted Sky和Wildflower，面積2021-2590平方呎，和2287-3044平方呎，均是全一層或二層獨立屋，有三種房型選擇，住宅價格在40餘萬元。據開發商資訊，HOA費每月105元，產業稅1.36%，特別評估費(Special Assessment)221.30元。

有人更喜歡小城及周邊牧場式自然風貌，卡利梅薩市就是這樣的環境，在起伏山丘間有新式社區，最多達五間臥室，很適合忙碌及成長中的家庭。這裡比鄰10號公路、60號公路及Cherry Valley 大道，周邊有Mountain View中學、Beaumont高中以及Brookside小學。

房建內景。（資料圖）

其他服務設施包括：卡利梅薩市消防局、城市圖書館、郵局，治安由河濱縣警局負責，瓦斯公司、電力公司及Cable TV公司提供服務等。距離不到兩哩範圍內，有購物超市廣場，及連鎖超市Stater Bros. Market，休閒設施包括Palmer Park、Stetson Park以及Trevino Park等。餐飲包括星巴克 咖啡店，還有多家墨西哥 美食餐廳及一家高爾夫俱樂部。

對於有宗教信仰的居民，附近有一家教會Fellow Helpers Ministry。需要提醒的是，該市雖然有醫療診所，但規模較小，周邊的城市尤卡帕、雷德蘭、班寧及標蒙市，都有較大規模醫療設施。

目前城市人口中，白人居民比例較高，亞裔 不到1%。市區位置在尤卡帕及標蒙市之間，這兩個城市均較繁榮。所以該市在社區發展超前，現有規畫社區包括：JP Ranch Development，建設750單位住宅；Calimesa Springs Development，建設住宅270個單位；位於Oak Valley的Summerwind社區，建設住宅3841個單位及商住混合建築；Mesa Verde社區建設3500個單位住宅及商住混合建築。目前批准的建案已經超出市區居民人口數，但建設步驟有條不紊，向著城市未來發展。

需要諮詢該市社區發展及購屋事宜，可致電LENNAR房建公司Home Center888-203-1672，地址：1004 Violet Court, Calimesa, CA 92320

社區周邊風貌。（房建公司提供）