我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

河濱縣Summerwind Trail 有發展前景

記者啟鉻／河濱報導
房建內景。（資料圖）
房建內景。（資料圖）

南加內陸河濱縣卡利梅薩市（Calimesa）是一座居民人口近萬的小城，建市30多年歷史。近年城市為發展繁榮，已開發或計畫建設多個社區，住宅單位數量超過8000個，其中新社區Summerwind Trail就是其中之一。地產專家表示，目前這座城市各項設施不是很完善，但具有發展前景。

二層住宅。（房建公司提供）
二層住宅。（房建公司提供）

全一層住宅。（房建公司提供）
全一層住宅。（房建公司提供）

卡利梅薩市於1990年12月1日正式建市，目前已經開發或將開發社區有至少四個，市府著眼未來發展，打造繁榮前景城市。據地產資訊網，該市目前住宅中間價位40萬3572元，過去一年上漲10.2%，未來還有上升空間。

Summerwind Trail社區地址：1004 Violet Court, Calimesa, CA 92320。包括兩個住宅區：Painted Sky和Wildflower，面積2021-2590平方呎，和2287-3044平方呎，均是全一層或二層獨立屋，有三種房型選擇，住宅價格在40餘萬元。據開發商資訊，HOA費每月105元，產業稅1.36%，特別評估費(Special Assessment)221.30元。

有人更喜歡小城及周邊牧場式自然風貌，卡利梅薩市就是這樣的環境，在起伏山丘間有新式社區，最多達五間臥室，很適合忙碌及成長中的家庭。這裡比鄰10號公路、60號公路及Cherry Valley 大道，周邊有Mountain View中學、Beaumont高中以及Brookside小學。

房建內景。（資料圖）
房建內景。（資料圖）

其他服務設施包括：卡利梅薩市消防局、城市圖書館、郵局，治安由河濱縣警局負責，瓦斯公司、電力公司及Cable TV公司提供服務等。距離不到兩哩範圍內，有購物超市廣場，及連鎖超市Stater Bros. Market，休閒設施包括Palmer Park、Stetson Park以及Trevino Park等。餐飲包括星巴克咖啡店，還有多家墨西哥美食餐廳及一家高爾夫俱樂部。

對於有宗教信仰的居民，附近有一家教會Fellow Helpers Ministry。需要提醒的是，該市雖然有醫療診所，但規模較小，周邊的城市尤卡帕、雷德蘭、班寧及標蒙市，都有較大規模醫療設施。

目前城市人口中，白人居民比例較高，亞裔不到1%。市區位置在尤卡帕及標蒙市之間，這兩個城市均較繁榮。所以該市在社區發展超前，現有規畫社區包括：JP Ranch Development，建設750單位住宅；Calimesa Springs Development，建設住宅270個單位；位於Oak Valley的Summerwind社區，建設住宅3841個單位及商住混合建築；Mesa Verde社區建設3500個單位住宅及商住混合建築。目前批准的建案已經超出市區居民人口數，但建設步驟有條不紊，向著城市未來發展。

需要諮詢該市社區發展及購屋事宜，可致電LENNAR房建公司Home Center888-203-1672，地址：1004 Violet Court, Calimesa, CA 92320

社區周邊風貌。（房建公司提供）
社區周邊風貌。（房建公司提供）

社區周邊風貌。（房建公司提供）
社區周邊風貌。（房建公司提供）

星巴克 亞裔 墨西哥

上一則

巴沙迪那學區重開 15規定9字訣保安全

下一則

轎車突撞進洛市遊民營地 3人傷

延伸閱讀

班森賀遊民所建案 民代最後通牒：撤銷申請或鬧上法庭

班森賀遊民所建案 民代最後通牒：撤銷申請或鬧上法庭

屋崙移動社區援助 有望列為政府消防項目

屋崙移動社區援助 有望列為政府消防項目
首採線上作業 皇后區社委會申請人數創新高

首採線上作業 皇后區社委會申請人數創新高
鄭勇捨身救人 社區捐墓地善款助家屬度難關

鄭勇捨身救人 社區捐墓地善款助家屬度難關
競技場疫苗接種爆分配不公 民代籲讓重災區居民先打

競技場疫苗接種爆分配不公 民代籲讓重災區居民先打
南加河濱縣小學復課 2學區獲批先行

南加河濱縣小學復課 2學區獲批先行

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

2021-03-01 13:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心