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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

新建房屋數 加州排全美後段班

編譯組／綜合報導
加州住房建築數量嚴重落後全美平均。(圖取自SPUR.org)
加州住房建築數量嚴重落後全美平均。(圖取自SPUR.org)

加州住房建築商2020年仍適度地增加單戶住宅建設計畫，但擴充範圍嚴重落後全美建築業。根據人口普查資料，疫情期間的購屋活動反而活躍，加州核發6萬7100個新單戶住宅許可申請，比去年增長4%，不過全美單戶住宅成長14%，僅有11個州表現比加州差。加州新建單戶住宅占全美6.3%，低於過去五年平均值6.9%。

加州新建房屋少，供不應求的情況下，促使全州房屋銷售在一年之內上升11%，將目前單戶住宅中價位推高至65萬9380元。有限選擇和較高房價，並未讓購屋人士卻步，房屋銷售仍比2019年增長3.5%。

建商表示，加州現今法規導致建築成本昂貴且難以開發新土地。要注意的是，加州仍是全美新房建築地區最賺錢的地區，開發商似乎不急著改善供應短缺。然而，加州嚴格商業限制令，讓2020年房屋開發計畫情況更加嚴峻，強制居家令也讓全州經濟蒙上陰影，加深部分建築商對建設新屋的恐懼。

疫情也打擊了土地擁有者開發多戶房屋的信心，其大部分是用於租賃。封鎖經濟活動導致租客減少，出租公寓難以找到房客，特別是導因於房屋貸款利率歷史新低，促使較有錢的租客買房。

去年，加州核發4萬2800個多戶房屋許可，比去年減少15%、也是自2013年以來新低，全美排第27。許多州的投資人都認為，多戶出租房屋建設並不是個好生意。全美其他地區的多戶房屋許可總數下降10%、也是自2017年以來最低。加州2020年占全美多戶許可數量比例為7.6%，而過去五年平均值為9%。

有限建案是加州每戶房屋平均居住近三人的原因之一。加州有限房屋建設也推高房價，住房供應問題也包括加州年輕人口較多，孩子仍住在家中，以及多代同住的文化偏好。加州家庭總數占全美10%，但加州建商上次申請10%建築許可是在1991年。

此外，各城市核發建築許可緩慢，加州僅有3%城市與郡縣完全達到州目標，建設足夠房屋。加州去年核發建商10萬4500戶新住宅建築許可，包括自住與租賃，新屋供應比例比2019年低5%，也是近四年來最少，全美只有14個州低於加州。

加州 疫情 租客

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