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【直播】／如何利用現有房屋淨值 做最有效穩定投資

洛杉磯訊
利用房屋淨值做現金轉貸是很多民眾首選的投資方式。
利用房屋淨值做現金轉貸是很多民眾首選的投資方式。

投資房地產對很多人來說都是一項比較穩定的被動投資，如果您已經有一套房產，就可以用房屋淨值做有效穩定的投資。如何預估你的房屋淨值是多少？最簡單的方法就是，查房子現在值多少錢，減掉房貸餘額就是你的房屋淨值。通過房屋淨值貸款，就是用原本的房子做抵押，現在房貸利率非常低所以是申請房屋淨值貸款做再投資的最好時機。

例如: 有些人有2棟3棟的投資房，貸款金額不大，約在10幾20萬美金，當時利息都比較高，所以應該做合併，如2棟房子90萬，如果借54萬8利息大概3%左右，所需支付的還款額度每月大概2千多，54萬8就可以把原來小額貸款的幾棟房子做現金轉貸（Cash Out refinance）。趁現在利息低，可以把錢拿出來再去投資。

另外，有的人自住屋地較大，假設房屋價值70萬，屋主目前只欠30萬即屋主房屋淨值為40萬。房東可以將房屋淨值中的20萬做現金轉貸，每月大概銀行還款額為 $2000，這樣一來屋主完全可以用這20萬元投資加蓋一個1000呎左右的加建屋（ADU），這樣的出租屋，每月租金大約在$2200- $2500，對於房東來說，每月就有200至500的出租盈餘，還多了一間獨立住宅。

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投資 貸款 房東 租金 房地產

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