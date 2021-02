爾灣Great Park Neighborhoods 賀牛年元宵節

GPN-2

又是新的一年元宵佳節,也是喬遷新居的好時機。

位於Irvine橙縣 大公園(Orange County Great Park)的Great Park Neighborhoods社區已經初具規模,它由標誌性的花園和風格獨特的住宅環繞。在這裡,Great Park Neighborhoods帶來欣欣向榮的全新生活方式。居民們可以在秀麗的公园和绵延数英里的蜿蜒小徑中親近大自然,一流名校學區,美麗的泳池和豐富的設施,使得這裡成為橙縣的最佳居住地之一。

Rise是Great Park Neighborhoods的最新社區,現在提供令人讚嘆的房屋,戶型明亮寬敞。與此同時,Novel Park和Cadence Park也有獨具一格的房屋在出售。

Rise社區由小徑相連到附近的Portola High School和Great Park,提供花園、遊樂場和派對娛樂空間。居民還可以使用新建的50米游泳池。該社區擁有多種房屋設計,面積從大約1,595到4,430平方呎,價格從70多萬至150多萬。四家建築商提供多個新系列,包括:Apex、Evergreen and Ascent by Pulte Homes、The Lennar Collections of Almeria、Adagio II、Montair、Covello and Bolero、Launch by Shea Homes and Atlas by The New Home Company。

Novel Park社區為Great Park Neighborhoods的寵物愛好者提供兩個大小不一的狗公園和狗狗清洗站。而自然愛好者也可以欣賞鬱鬱蔥蔥的花園,庭院和開放草坪。不僅如此,社區還額外提供兒童樂園,戶外燒烤爐,帶有露天陽台的兩層樓社區會所,火爐和禪宗花園等。Novel Park提供全新的現代風格建筑設計,住宅價格從60多萬美元 到130多萬美元不等,有多種選擇,包括公寓、聯排別墅、雙拼別墅、獨棟住宅和帶車庫的獨棟住宅。

Cadence Park是獨立屋和聯排屋的完美融合,擁有寬敞大戶型,美麗公園和便捷設施。這個社區公園可以為所有居民提供揮灑藝術創意的特殊區域。三家建築商提供6個精美的系列,包括:Duet by Pulte Homes、Cabaletta by Richmond American Homes and the Lennar collections of Capella、Cantata、Crescendo and Encore。住宅價格從80多萬至190多萬不等,Cadence Park提供多種選擇,可以快速入住,滿足各種偏好。

Great Park Neighborhoods的居民可以享受優質教育,社區毗鄰三所IUSD學校:Beacon Park,Cadence Park K-8以及Portola High School。

生活在Great Park Neighborhoods的好處不僅於此,還有更多公園,更多泳池,和更多休閒娛樂空間。所有的設施和公共區域都由同一家業主協會管理,由全體Great Park Neighborhoods居民共享。此外,HOA還會為不同年齡段的居民組織各式各樣的娛樂和社交活動。

在橙縣大公園內,居民還可以享受各種藝術和體育設施帶來的便捷。佔地194 英畝的運動公園在加州 首屈一指,為足球,棒球,壘球,網球和排球等活動提供一流場地。不遠處的FivePoint圓形露天劇場,可以舉辦頂級音樂表演。人們更可以在這個加州最大的公共冰場Great Park Ice & FivePoint Arena玩上一整天。

獲取更多信息,可訪問官網www.GreatParkNeighborhoods.com。