爾灣Great Park Neighborhoods 賀牛年元宵節

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又是新的一年元宵佳節，也是喬遷新居的好時機。

位於Irvine橙縣 大公園（Orange County Great Park）的Great Park Neighborhoods社區已經初具規模，它由標誌性的花園和風格獨特的住宅環繞。在這裡，Great Park Neighborhoods帶來欣欣向榮的全新生活方式。居民們可以在秀麗的公园和绵延数英里的蜿蜒小徑中親近大自然，一流名校學區，美麗的泳池和豐富的設施，使得這裡成為橙縣的最佳居住地之一。

Rise是Great Park Neighborhoods的最新社區，現在提供令人讚嘆的房屋，戶型明亮寬敞。與此同時，Novel Park和Cadence Park也有獨具一格的房屋在出售。

Rise社區由小徑相連到附近的Portola High School和Great Park，提供花園、遊樂場和派對娛樂空間。居民還可以使用新建的50米游泳池。該社區擁有多種房屋設計，面積從大約1,595到4,430平方呎，價格從70多萬至150多萬。四家建築商提供多個新系列，包括：Apex、Evergreen and Ascent by Pulte Homes、The Lennar Collections of Almeria、Adagio II、Montair、Covello and Bolero、Launch by Shea Homes and Atlas by The New Home Company。

Novel Park社區為Great Park Neighborhoods的寵物愛好者提供兩個大小不一的狗公園和狗狗清洗站。而自然愛好者也可以欣賞鬱鬱蔥蔥的花園，庭院和開放草坪。不僅如此，社區還額外提供兒童樂園，戶外燒烤爐，帶有露天陽台的兩層樓社區會所，火爐和禪宗花園等。Novel Park提供全新的現代風格建筑設計，住宅價格從60多萬美元 到130多萬美元不等，有多種選擇，包括公寓、聯排別墅、雙拼別墅、獨棟住宅和帶車庫的獨棟住宅。

Cadence Park是獨立屋和聯排屋的完美融合，擁有寬敞大戶型，美麗公園和便捷設施。這個社區公園可以為所有居民提供揮灑藝術創意的特殊區域。三家建築商提供6個精美的系列，包括：Duet by Pulte Homes、Cabaletta by Richmond American Homes and the Lennar collections of Capella、Cantata、Crescendo and Encore。住宅價格從80多萬至190多萬不等，Cadence Park提供多種選擇，可以快速入住，滿足各種偏好。

Great Park Neighborhoods的居民可以享受優質教育，社區毗鄰三所IUSD學校：Beacon Park，Cadence Park K-8以及Portola High School。

生活在Great Park Neighborhoods的好處不僅於此，還有更多公園，更多泳池，和更多休閒娛樂空間。所有的設施和公共區域都由同一家業主協會管理，由全體Great Park Neighborhoods居民共享。此外，HOA還會為不同年齡段的居民組織各式各樣的娛樂和社交活動。

在橙縣大公園內，居民還可以享受各種藝術和體育設施帶來的便捷。佔地194 英畝的運動公園在加州 首屈一指，為足球，棒球，壘球，網球和排球等活動提供一流場地。不遠處的FivePoint圓形露天劇場，可以舉辦頂級音樂表演。人們更可以在這個加州最大的公共冰場Great Park Ice & FivePoint Arena玩上一整天。

獲取更多信息，可訪問官網www.GreatParkNeighborhoods.com。