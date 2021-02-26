我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市教育總監 學期中突然離職 接任者為首位非裔

CDC前主任費和平：密切注意是否出現疫情第四波

Palos Verdes半島依山傍海，地靈人傑

洛杉磯訊
PV豪宅各具特色。
PV豪宅各具特色。

在Palos Verdes及南灣地區從事地產業二十餘年的Wendy孫，認真、專業、敬業不僅贏得客戶信任更獲得社區好評，也因此曾獲邀NBC電視台專訪有關房地產趨勢。 

Wendy孫用「倒影絕色，寧靜空間，自然山水，品味人生」來形容Palos Verdes，她說，以商業的角度看更是「不凡眼光，非凡投資」。她介紹Palos Verdes半島半島位於洛杉磯西南方，三面環海，包括Palos Verdes Estates，Rancho Palos Verdes，Rolling Hill Estates，Rolling Hill等4城市。依山傍海，景色迷人，西、南盡覧太平洋，Catalina島及海岸線；東、北向有港、市、夜景，其中最精華的是西北方的皇后項鍊景（Queen's Necklace View），沿著太平洋圓弧型的海岸線配合岸上燈光閃爍城市夜景，尤如皇后項鍊因此得名，將所有景色全部包括一覽無遺。

同時Palos Verdes學區優秀，氣候宜人，在南加州要有這些優秀條件於一身的地區不多，所以吸引許多國際企業家居住此區。PV多年房價不墜。在2007金融海嘯中，抗跌性高更顯突出。現在洛杉磯新科技重鎭Silicon Beach的蓬勃發展，己呈現外溢效應，延伸到南灣地區，她近幾年常接觸到許多主流科技新貴進入Palos Verdes投資居住。

在疫情開始之後，PV受益於隱密開闊的空間，受到高端買家注意。許多原來住在大樓高級公寓及市區的屋主，紛紛到PV搶購。Wendy服務的RE/MAX Estate Properties地產公司共有700餘位專業經紀，服務範圍包括洛縣南灣各海岸高級住宅城市，是Palos Verdes及南灣地區規模最大，成交量跟交易金額也是最高的地產公司。在如此強烈的競爭中，Wendy亮麗的銷售業績每年榮獲總裁獎並多年榮獲鑽石獎勇奪第一名。除此之外更榮獲總公司多次邀請參加全國大會接受表揚，包括終身成就獎、傳奇人物獎等殊榮，現更受公司重任帶領地產經紀團隊為社區服務。

該公司總裁Sandra Sanders表示：UCLA畢業的Wendy成功的將嚴格慎密的思考訓練運用在商務協商及行銷上。不少主流社會知名人士及兩岸成功企業家借重Wendy精準的地產經驗，進行置產投資。在不同的市場環境下，endy仍能以不同的議價策略成功的為客戶爭取最高利益。不論代表買方或賣方，房市高、低都能一本其的態度，令客戶滿意。這也是Wendy的成功之道。

當大中華地區RE/MAX地產公司要加盟RE/MAX國際地產公司時，RE/MAX總公司特邀Wendy全程參與諮詢顧問。Wendy孫你謙虛的表示，她最大的榮譽是客戶的肯定與支持，及同業的信賴與合作。Wendy也從許多優秀成功的客戶學到取之於社會，回饋於社會的寶貴經驗。她熱心投入Palos Verdes社區公益，打破亞裔刻板印象，積極參與Palos Verdes Education Foundation教育基金會、Palos Verdes Junior Women's Club基金會、中文學校等培育下一代人才的事業。Wendy孫有個人網站www.wendysun. com，提供最新地產資訊。目前有許多上市屋可供選擇。 

PV皇后項鍊區集海、山、市夜景於眼前，天氣好還可以看到Catalina 島。
PV皇后項鍊區集海、山、市夜景於眼前，天氣好還可以看到Catalina 島。
Palos Verdes 有數名國際知名的高爾夫球場
Palos Verdes 有數名國際知名的高爾夫球場

投資 洛杉磯 加州

上一則

蔡英文論文門又起波瀾 徐永泰稱英法院判決階段性結果

下一則

福特汽車尾氣檢測 司法部結束調查

延伸閱讀

學術十項全能賽 馬凱博高中、格蘭高中奪冠

學術十項全能賽 馬凱博高中、格蘭高中奪冠
伍茲車禍路段常肇事 洛縣官員促查

伍茲車禍路段常肇事 洛縣官員促查
頂尖房產與貸款經紀╱Wendy孫 暢談PV精華

頂尖房產與貸款經紀╱Wendy孫 暢談PV精華
頂尖房產與貸款經紀╱梁琍琍：PV最適合家居

頂尖房產與貸款經紀╱梁琍琍：PV最適合家居
老虎伍茲在易肇事路段車禍 洛縣官員要求調查

老虎伍茲在易肇事路段車禍 洛縣官員要求調查
扯鈴、賞燈、搓湯圓…線上台灣元宵花燈節…好樂！

扯鈴、賞燈、搓湯圓…線上台灣元宵花燈節…好樂！

熱門新聞

5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02
世界有名的美國高爾夫球手老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日出車禍，腳部多處重傷。（老虎伍茲推特）

高球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

2021-02-23 20:33
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家
「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果