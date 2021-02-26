Palos Verdes半島依山傍海，地靈人傑

PV豪宅各具特色。

在Palos Verdes及南灣地區從事地產業二十餘年的Wendy孫，認真、專業、敬業不僅贏得客戶信任更獲得社區好評，也因此曾獲邀NBC電視台專訪有關房地產趨勢。

Wendy孫用「倒影絕色，寧靜空間，自然山水，品味人生」來形容Palos Verdes，她說，以商業的角度看更是「不凡眼光，非凡投資 」。她介紹Palos Verdes半島半島位於洛杉磯 西南方，三面環海，包括Palos Verdes Estates，Rancho Palos Verdes，Rolling Hill Estates，Rolling Hill等4城市。依山傍海，景色迷人，西、南盡覧太平洋，Catalina島及海岸線；東、北向有港、市、夜景，其中最精華的是西北方的皇后項鍊景（Queen's Necklace View），沿著太平洋圓弧型的海岸線配合岸上燈光閃爍城市夜景，尤如皇后項鍊因此得名，將所有景色全部包括一覽無遺。

同時Palos Verdes學區優秀，氣候宜人，在南加州 要有這些優秀條件於一身的地區不多，所以吸引許多國際企業家居住此區。PV多年房價不墜。在2007金融海嘯中，抗跌性高更顯突出。現在洛杉磯新科技重鎭Silicon Beach的蓬勃發展，己呈現外溢效應，延伸到南灣地區，她近幾年常接觸到許多主流科技新貴進入Palos Verdes投資居住。

在疫情開始之後，PV受益於隱密開闊的空間，受到高端買家注意。許多原來住在大樓高級公寓及市區的屋主，紛紛到PV搶購。Wendy服務的RE/MAX Estate Properties地產公司共有700餘位專業經紀，服務範圍包括洛縣南灣各海岸高級住宅城市，是Palos Verdes及南灣地區規模最大，成交量跟交易金額也是最高的地產公司。在如此強烈的競爭中，Wendy亮麗的銷售業績每年榮獲總裁獎並多年榮獲鑽石獎勇奪第一名。除此之外更榮獲總公司多次邀請參加全國大會接受表揚，包括終身成就獎、傳奇人物獎等殊榮，現更受公司重任帶領地產經紀團隊為社區服務。

該公司總裁Sandra Sanders表示：UCLA畢業的Wendy成功的將嚴格慎密的思考訓練運用在商務協商及行銷上。不少主流社會知名人士及兩岸成功企業家借重Wendy精準的地產經驗，進行置產投資。在不同的市場環境下，endy仍能以不同的議價策略成功的為客戶爭取最高利益。不論代表買方或賣方，房市高、低都能一本其的態度，令客戶滿意。這也是Wendy的成功之道。

當大中華地區RE/MAX地產公司要加盟RE/MAX國際地產公司時，RE/MAX總公司特邀Wendy全程參與諮詢顧問。Wendy孫你謙虛的表示，她最大的榮譽是客戶的肯定與支持，及同業的信賴與合作。Wendy也從許多優秀成功的客戶學到取之於社會，回饋於社會的寶貴經驗。她熱心投入Palos Verdes社區公益，打破亞裔刻板印象，積極參與Palos Verdes Education Foundation教育基金會、Palos Verdes Junior Women's Club基金會、中文學校等培育下一代人才的事業。Wendy孫有個人網站www.wendysun. com，提供最新地產資訊。目前有許多上市屋可供選擇。