洛杉磯西區傑出華人豪宅經紀 胡逸(Tiffany Hu)

寶馬山海山秀色，泳池涼亭，享受人生

近日因代表賣方協助朝鮮皇族完成購買1260萬元美國皇宮而躍上洛杉磯 時報地產版封面的華人經紀胡逸（Tiffany Hu）引起地產業關注。

胡逸在上海出生長大，於上海音樂學院學習小提琴，並是奧斯卡獲獎紀錄片「從毛澤東到莫札特」的特色小提琴手。曾旅居歐洲因此精通法語。在獲得南加大碩士學位後定居洛杉磯，在好萊塢 影視圈開創了成功的音樂事業包括舉辦獨奏，室內音樂會和交響音樂會表演等。她也曾錄製數千部電影、電視節目、廣告和電子遊戲的音樂，與知名電影和電視製作人、導演、作曲家和音樂家合作。因為工作需要常有機會進入好萊塢名流豪宅，又因為家中長輩也在房地產業，耳濡目染的欣賞建築之美為涉足地產業埋下伏筆。

大約10餘年前，許多中國朋友來洛杉磯，都要她介紹推薦比佛利山 莊豪宅，她都交給專精豪宅的Hilton & Hyland（希爾頓．海蘭德地產公司）處理。後來因為家人鼓勵，又因為公司需要有一位中英文流利又了解好萊塢上流社會的經紀來處理華人業務。就在剛考上執照還沒發下來希爾頓．海蘭德地產就急著簽約網羅到旗下，也因此開創了她的地產專業經紀的生涯。

Tiffany專精洛杉磯西區、比佛利（Beverly Hills）、貝爾埃爾（Bel Air）、布倫特伍德（Brentwood）、聖塔莫尼卡（Santa Monica）、寶馬山花園（Pacific Palisades）、馬里布（Malibu）以及周圍的豪宅。

7000萬到1億元以上的房源有十棟。其中有維加斯 Wynns（穩贏）洒店老闆Steve Wynn的物業，影星史泰龍的住宅。該公司為保護賣屋業主，買房的投資客會經過過慮審查。

她表示比佛利山莊位處繁華市區，很受歡迎但比佛利山莊有兩個區，一個是Beverly Hills市，有自己的市政府、學區、警察局及消防隊也因為影視巨星，政商名流匯集而聞名於世，房價也高。另一個是屬於洛杉磯縣的Beverly Hills郵地區號，屬於縣府學區及警察，這區房價就便宜些，投資者需要注意。

比佛利山莊往西就是Bel Air也是許多大明星居住的地方。再往西就是Brentwood許多政治人物居住於此，包括副總統賀錦麗及前加州州長阿諾都住在這裏。而馬里布1號公路的美麗海岸缐空氣好是洛杉磯地標。千橡樹市（Thousands Oaks）有佔地很大豪宅區，這次朝鮮皇族買的美國皇宮就在這理。

除此之外，Tiffany特別介紹華人比較不熟悉的寶馬山花園（Pacific Palisades）。她說許多好萊塢影視名流厭倦煩囂的都市生活，開始轉向安靜莊園生活又不願意搬太遠，相較之下在聖莫尼卡與馬里布中間，沒有觀光客低調隱密的寶馬山花園成了首選，例如故湖人隊球星Kobe就曾住在這裡。

寶馬山花園有海景、海灘，山景與PV隔海相望，空氣新鮮，有州立公園及很多美景步道，更是蓋蒂別墅（Getty Villa）的所在地。寶馬山花園有幾個區，主要包括Palisades Village是市中心，Riviera Palisades緊鄰全球知名的Riviera Country Club是GPA高爾夫球賽指定埸地，Palisades Highlands還有Huntington Palisades社區等。寶馬山花園學區優秀，也有許多私人學校。寶馬山花園獨立屋房價從150萬至2400萬。

Tiffany表示，現在利率低，又因疫情許多人可以遠距離上班，都希望搬離市區到空氣好，空間大的住宅，是賣家市場，供不應求。房屋一上市就有多重出價。她建議買家一定要慎選地區，好區房屋保值力強，成長金額也大，美國房地產的金律就是地段！地段！還是地段！居住在洛杉磯西區到聖蓋博谷區車程大約30分鐘，享受美食、買菜。如果在洛杉磯西區有房地產的世界日報讀者她樂意提供免費房產估價。