【直播】／賣方市場下如何突出重圍？成功搶房10技巧必知！

賣方市場下，買家如何突出重圍買到心儀居所，這10個技巧應該掌握 美聯社

南加州 房市如今依舊是賣方市場，房源供不應求致使許多房屋在大家爭相追逐中價格水漲船高， 例如最近就有一棟巴沙迪那市獨立屋成交，標價原本是87萬，最終以118萬高價賣出。

當然買房要預先做好準備，而更重要是你到底能借多少錢？首先，一張【Pre approval letter（貸款 預先核准信）】必不可少，相關資產證明、個人信息也都要事先準備。只要資料齊全，佳信貸款可以做到21天交屋、20天貸款核准，房屋估價10天批准，這樣可以快速Close Escrow ，21天迅速交屋。

除了準備個人與資產所需材料外，買家到底有無技巧能夠在激烈的買房競爭中脫穎而出呢？以下10個技巧必須掌握：

1). Cash offer with 10 day inspection（現金購屋早查房）

買家常常cash offer (現金買房）然後要求要有10天時間去做房子檢查，其實只要open escrow , 有些買家會做個貸款，貸款做不出來還是可以用cash買， 最後還是用loan close escrow 賣方也沒有問題。

2). 【Non-refundable Earnest Money Deposit (看準房，先交訂金)】

一開始把訂金加大，買方非常有把握買這個房子，貸款也沒有問題，可以把訂金先給賣方，如果你的Purchase Contract 條件這麼好，賣方可能優先考慮把房子賣給你。

3). 【Highest bid plus $1000（最高價再加$1000）】

由買方一開始就把定金加大，非常有把握一定要買這個房子。任何人出高價，買方一定加$1000上去。

4). 【Free Seller Leaseback for up to 2 months（以退為進：讓賣房者免租兩個月）】

賣方尚未買到新的房子，買方可以給賣方1-2個月的時間，繼續免費住在房子裡，這些都是可以搶到房子的技巧。

5).【Waive all Contingencies （放棄所有附帶條件）】

條件不管是估價或貸款，買方是沒有條件一定會買房，不能因為貸款有問題或房屋估價後，房子價值低於購買價就不買房了。

6). 【Close Faster (5-21 days) 先湊錢快速交屋 再做重貸】

正常買房從進入Escrow到Close Escrow通常需要21天,可是現金購房五天即可Close Escrow。如今房市火爆，當看到一個心儀住宅後，只有【現金為王】全額買房，才可能保證買方不錯過機會， 在這種情況下，如果買家現金出現少量不足，可以尋找貸款公司通過Private money湊齊房款，在Close Escrow後再考慮做重貸來降低利率。

7). 【Show Your Money （亮出財力）】

如果down payment已經在銀行帳戶，就可以把銀行Statement 一起送上去。

8). 【Tell your Story（用故事打動賣方）】

告訴賣方房子很特別，有什麼地方是你非常喜歡的，讓賣方覺得特別溫馨，而把房子賣給你。

9). 【Discover Seller Motivation （以靜制動：找到焦急的賣主）】

找到急於賣出房地產 的賣主，由於急於成交，賣主在其他方面可以有很大的彈性和談判空間，可以獲得低於市場價格或者有利於買主的購買條款。總之，焦急的賣主可以幫助買主獲得更高的投資 回報，或者加速實現投資目標。

10). 【Sold As Is （爽快承擔房屋修補）】

為了能得到心儀的房子，買方可以提出條件，即自行承擔房屋現存缺陷，修繕費用由買方出。

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