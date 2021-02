【直播】／賣方市場下如何突出重圍？成功搶房10技巧必知！

賣方市場下,買家如何突出重圍買到心儀居所,這10個技巧應該掌握 美聯社

南加州 房市如今依舊是賣方市場,房源供不應求致使許多房屋在大家爭相追逐中價格水漲船高, 例如最近就有一棟巴沙迪那市獨立屋成交,標價原本是87萬,最終以118萬高價賣出。

當然買房要預先做好準備,而更重要是你到底能借多少錢?首先,一張【Pre approval letter(貸款 預先核准信)】必不可少,相關資產證明、個人信息也都要事先準備。只要資料齊全,佳信貸款可以做到21天交屋、20天貸款核准,房屋估價10天批准,這樣可以快速Close Escrow ,21天迅速交屋。

除了準備個人與資產所需材料外,買家到底有無技巧能夠在激烈的買房競爭中脫穎而出呢?以下10個技巧必須掌握:

1). Cash offer with 10 day inspection(現金購屋早查房)

買家常常cash offer (現金買房)然後要求要有10天時間去做房子檢查,其實只要open escrow , 有些買家會做個貸款,貸款做不出來還是可以用cash買, 最後還是用loan close escrow 賣方也沒有問題。

2). 【Non-refundable Earnest Money Deposit (看準房,先交訂金)】

一開始把訂金加大,買方非常有把握買這個房子,貸款也沒有問題,可以把訂金先給賣方,如果你的Purchase Contract 條件這麼好,賣方可能優先考慮把房子賣給你。

3). 【Highest bid plus $1000(最高價再加$1000)】

由買方一開始就把定金加大,非常有把握一定要買這個房子。任何人出高價,買方一定加$1000上去。

4). 【Free Seller Leaseback for up to 2 months(以退為進:讓賣房者免租兩個月)】

賣方尚未買到新的房子,買方可以給賣方1-2個月的時間,繼續免費住在房子裡,這些都是可以搶到房子的技巧。

5).【Waive all Contingencies (放棄所有附帶條件)】

條件不管是估價或貸款,買方是沒有條件一定會買房,不能因為貸款有問題或房屋估價後,房子價值低於購買價就不買房了。

6). 【Close Faster (5-21 days) 先湊錢快速交屋 再做重貸】

正常買房從進入Escrow到Close Escrow通常需要21天,可是現金購房五天即可Close Escrow。如今房市火爆,當看到一個心儀住宅後,只有【現金為王】全額買房,才可能保證買方不錯過機會, 在這種情況下,如果買家現金出現少量不足,可以尋找貸款公司通過Private money湊齊房款,在Close Escrow後再考慮做重貸來降低利率。

7). 【Show Your Money (亮出財力)】

如果down payment已經在銀行帳戶,就可以把銀行Statement 一起送上去。

8). 【Tell your Story(用故事打動賣方)】

告訴賣方房子很特別,有什麼地方是你非常喜歡的,讓賣方覺得特別溫馨,而把房子賣給你。

9). 【Discover Seller Motivation (以靜制動:找到焦急的賣主)】

找到急於賣出房地產 的賣主,由於急於成交,賣主在其他方面可以有很大的彈性和談判空間,可以獲得低於市場價格或者有利於買主的購買條款。總之,焦急的賣主可以幫助買主獲得更高的投資 回報,或者加速實現投資目標。

10). 【Sold As Is (爽快承擔房屋修補)】

為了能得到心儀的房子,買方可以提出條件,即自行承擔房屋現存缺陷,修繕費用由買方出。

