華裔菸草大王 800萬給女兒買童話式豪宅

蔡道平近日為愛女買下一棟童話般的法式豪宅。（地產網站圖片）

印尼的華裔菸草大王蔡道平（Cai Daoping，印尼名Susilo Wonowidjojo）最近在比佛利山 花下800萬元，給從南加大 (USC)畢業、目前住在洛杉磯 的愛女，買下一棟童話般的法式豪宅。

豪宅位於比佛利山上方的山區，賣家是長期擁有該屋的Paula Fortunato，她是已故媒體大亨Sumner Redstone的第二任妻子。

蔡道平近日為愛女買下一棟童話般的法式豪宅。（地產網站圖片）

記錄顯示， Fortunato在2008年以420萬元的價格買下了這處房產，就在她與Redstone的婚姻破裂之際。據悉近年來兩人又重燃情誼，不過Redstone在2020年8月去世後不久， Fortunato就將她的房屋掛牌出售，很快以800萬元現金的價格賣給菸草大王蔡道平。

蔡道平主要居住在雅加達和新加坡，但他的女兒從南加大畢業後，目前是活躍在洛杉磯的CG藝術家。

這棟房屋是附近難得的1990年代法國鄉村風格別墅，有獨特的山間小屋氛圍。內飾細節豐富，有精緻的木質裝飾和天花板橫樑、紅磚牆、硬木地板、超大磚壁爐。此外豪宅內還有休息室、遊戲室、圖書室，帶休息區的樓上主臥套房、壁爐和水療風格的浴缸，以及在鍛鐵門後的三車車庫。

這棟房屋最明顯的特色是充滿童話般的感覺，屋前兩個斜坡環繞著玫瑰花叢，通向前門的磚樓梯，而高聳的意大利柏樹和花藤覆蓋了大部分房屋外牆。房屋佔地1.35畝，擁有寬闊的草坪，標準型網球場，小湖風格的游泳池位於大樹下，能遮蔭且私密。

該屋附近的一些鄰居包括演員馮迪索（Vin Diesel），搖滾樂團KISS成員西蒙斯（Gene Simmons）和卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)等。