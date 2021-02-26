安大略牧場 房屋銷售新熱點

內陸帝國的安大略牧場在去年年銷售住宅數量較比上一年增加71%。（官方網站）

南加 州住宅開發案哪個是地區銷售熱點？據專業地產機構統計，內陸帝國的安大略牧場（Ontario Ranch）在2020年銷售住宅數量較比上一年增加71%，取代Irvine Ranch成為南加新屋中心。安大略牧場作為主體規畫社區，未來將有居民十餘萬人進駐。業內專家表示，由於安大略牧場建案銷量增加為地區創造就業 崗位。

安大略牧場是面積逾8000畝的綜合開發區，包括住宅、寫字樓、醫療設施及學校等，目前規畫社區包括Park Place、New Haven、Grand park、Shade Tree以及Cascade，分別有Lennar等五家房建公司開發，預計建設住宅近五萬個單位，居民活動空間達1600萬平方呎。

據John Burns Real Estate在2021年1月間統計，安大略牧場成為地區最佳銷售社區，位列全美排名第五位，超過先前南加銷售熱點Irvine Ranch。2020年，安大略牧場銷售住宅1292個單位，較比2019年銷售的755個單位，增加了約71%。而先前一直在南加領先的銷售熱點Irvine Ranch在2020年銷售住宅800個單位，排名全美第14位，比較2019年下降約6%，當年Irvine Ranch排名全美第五位。如今被安大略牧場取代。

地產專家表示，由於安大略牧場尚有很大空間，而且開發成本較低吸了引更多建商。同時由於新冠疫情發生，更多人選擇在家遠程辦公，擴大在家工作範圍。正值房貸利率新低，於是愈來愈多人選擇內陸購屋定居，而忽視了交通不便等因素。

建商Brookfield Residential代表瓦琳迪表示，安大略牧場在促進當地就業方面有突出貢獻，該建案將社區建設與零售業發展協調起來，投資娛樂、社區開放空間及其它基礎設施，同時還採用先進科技投入創新，如此進一步創造就業機會。

Brookfield Residential房建公司負責開發安大略牧場的New Haven社區。於2020年下半年，完成New Haven Marketplace建設，這裡集零售超市、銀行、快餐、咖啡廳、美容、乾洗店等服務為一體，不僅滿足社區居民日常生活需要，還為當地創造就業機會。該房建公司，在內陸河濱縣Menifee市也開發了一個社區，稱為Audie Murphy Ranch，2020年銷售房屋479個單位，比2019年增加124%。

據房地產 數據公司DQNews和CoreLogic資訊，南加州內陸地區住宅開發增速已經超過沿海地區，在2020年截止11月的銷售量為9572個單位，比上一年同期增加8%。而此期間，在洛杉磯、橙縣地區銷售新屋約6323個單位，同比下降了約9%。

房地產開發資料顯示，內陸帝國（Inland Empire）在本世紀前十年，主導南加房地產開發項目。在2008年經濟蕭條開始前三年，達到銷售高點。2020年南加銷售新屋，有約超過一半來自內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣，是十餘年來的銷售新熱點。