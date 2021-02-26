我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

安大略牧場 房屋銷售新熱點

記者啟鉻／安大略報導
內陸帝國的安大略牧場在去年年銷售住宅數量較比上一年增加71%。（官方網站）
內陸帝國的安大略牧場在去年年銷售住宅數量較比上一年增加71%。（官方網站）

南加州住宅開發案哪個是地區銷售熱點？據專業地產機構統計，內陸帝國的安大略牧場（Ontario Ranch）在2020年銷售住宅數量較比上一年增加71%，取代Irvine Ranch成為南加新屋中心。安大略牧場作為主體規畫社區，未來將有居民十餘萬人進駐。業內專家表示，由於安大略牧場建案銷量增加為地區創造就業崗位。

安大略牧場是面積逾8000畝的綜合開發區，包括住宅、寫字樓、醫療設施及學校等，目前規畫社區包括Park Place、New Haven、Grand park、Shade Tree以及Cascade，分別有Lennar等五家房建公司開發，預計建設住宅近五萬個單位，居民活動空間達1600萬平方呎。

據John Burns Real Estate在2021年1月間統計，安大略牧場成為地區最佳銷售社區，位列全美排名第五位，超過先前南加銷售熱點Irvine Ranch。2020年，安大略牧場銷售住宅1292個單位，較比2019年銷售的755個單位，增加了約71%。而先前一直在南加領先的銷售熱點Irvine Ranch在2020年銷售住宅800個單位，排名全美第14位，比較2019年下降約6%，當年Irvine Ranch排名全美第五位。如今被安大略牧場取代。

地產專家表示，由於安大略牧場尚有很大空間，而且開發成本較低吸了引更多建商。同時由於新冠疫情發生，更多人選擇在家遠程辦公，擴大在家工作範圍。正值房貸利率新低，於是愈來愈多人選擇內陸購屋定居，而忽視了交通不便等因素。

建商Brookfield Residential代表瓦琳迪表示，安大略牧場在促進當地就業方面有突出貢獻，該建案將社區建設與零售業發展協調起來，投資娛樂、社區開放空間及其它基礎設施，同時還採用先進科技投入創新，如此進一步創造就業機會。

Brookfield Residential房建公司負責開發安大略牧場的New Haven社區。於2020年下半年，完成New Haven Marketplace建設，這裡集零售超市、銀行、快餐、咖啡廳、美容、乾洗店等服務為一體，不僅滿足社區居民日常生活需要，還為當地創造就業機會。該房建公司，在內陸河濱縣Menifee市也開發了一個社區，稱為Audie Murphy Ranch，2020年銷售房屋479個單位，比2019年增加124%。

房地產數據公司DQNews和CoreLogic資訊，南加州內陸地區住宅開發增速已經超過沿海地區，在2020年截止11月的銷售量為9572個單位，比上一年同期增加8%。而此期間，在洛杉磯、橙縣地區銷售新屋約6323個單位，同比下降了約9%。

房地產開發資料顯示，內陸帝國（Inland Empire）在本世紀前十年，主導南加房地產開發項目。在2008年經濟蕭條開始前三年，達到銷售高點。2020年南加銷售新屋，有約超過一半來自內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣，是十餘年來的銷售新熱點。

安大略牧場。（官方網站）
安大略牧場。（官方網站）
安大略牧場。（官方網站）
安大略牧場。（官方網站）
安大略牧場。（記者啟鉻／攝影）
安大略牧場。（記者啟鉻／攝影）

南加 就業 房地產

上一則

華裔菸草大王 800萬給女兒買童話式豪宅

下一則

洛縣疫情減緩 兒童新冠併發症卻月增77%

延伸閱讀

針對亞裔仇恨犯罪大增 「絕不容忍」

針對亞裔仇恨犯罪大增 「絕不容忍」
南加採橘夯 遊樂兼作慈善

南加採橘夯 遊樂兼作慈善
攜手教會 聖他克拉拉縣再開疫苗接種站

攜手教會 聖他克拉拉縣再開疫苗接種站
疫情衝擊 內華達州性工作者拚轉型

疫情衝擊 內華達州性工作者拚轉型
市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工

市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工
日落公園14層樓新建案 居民憂社區貴族化

日落公園14層樓新建案 居民憂社區貴族化

熱門新聞

5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點