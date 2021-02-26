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度假屋或第2住所貸款有技巧 買3棟房都可享自住屋低利

記者李雪／洛杉磯報導
這座新上市、位於南加州大熊湖的渡假木屋，要價199.99萬元。(取自Zillow網站)
這座新上市、位於南加州大熊湖的渡假木屋，要價199.99萬元。(取自Zillow網站)

利率帶來的住房市場火熱，尤其體現在度假屋市場。不少民眾雖然知道，度假屋也同樣可以享受自住屋一樣的低利率，但不少華人民眾不了解的是，其實不一定非要在度假區或足夠遠的距離，只要能確保不是出租投資屋，就能作為第二住所享受低利。加之「父母之家」項目，民眾其實在符合情況下，最多可買三棟房都享受自住屋的低利。

一些分析認為，由於疫情原因，不少人希望在風景優美的度假勝地買房，這造成度假屋市場火熱。地產網站Redfin發布的報告顯示，截止2020年10月，全國首購屋數量相比去年同期上漲50%，而第二棟屋的漲幅竟然翻倍。其中季節性度假地區的房屋價格成長了21%，相比之下非季節性的地區只有14%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）介紹，通常如果第二棟房屋買來投資出租，利率會高出0.375%至0.5%。但如果是第二個自己住的住所，那麼就可以享受同樣自住屋的利率。雖然通常會規定度假屋要在度假區，例如湖邊、海邊，或有高球場等度假勝地，另外要和第一棟房的距離至少要有100哩遠。但實際操作時，不一定是那麼死的規定。只要能提供一個合理的解釋，讓核保人（underwriter）相信不是出租屋，覺得理由合理就可以通過，所以是有很多情況即使不符合可以作為所謂的「度假屋」享受低利率。而且這在華人社區很有需求，因為華人大多比較節省，不會真的買一棟只供度假用的屋子。

劉艷秋介紹，有客戶本來住在核桃市，但在爾灣工作，便想買個小康斗，理論上距離不到100哩，而且爾灣也不是度假區，但是也可以做到自住屋。只要申請時提供一封解釋信，解釋自己在爾灣上班，這個小康斗為了上班方便，周末會回到核桃市住，而銀行相信第二棟房並不會出租出去，而是自住，就同意了低利率。這位客人最近又重貸，還是作為第二住所又再次通過了低利率。因為他能提供小康斗的水電瓦斯帳單，都是他自己的名字，不是出租的。

再比如有客人主要住所在橙縣，在哈仙達岡買了一棟70多萬元的第二住所。哈岡自然非度假區，距離也不夠，但是她幫忙向銀行解釋，因為父母住在哈岡，年紀大了又有疫情，時不時需要過來照顧父母，為了方便就再買了一棟。

劉艷秋表示，因此所謂的「度假屋」其實應該理解為「第二住所」，銀行希望這棟房也是自住。她也提醒一些屋主以自住屋的名義買下偷偷出租，其實很容易被查到，房利美會有10%的機率要被調查，如果發現屋主自己不住在此屋，就會寫信要求30天內給出解釋。有時有客戶已經在該屋住了七、八個月了並可以證明，之後有家庭緊急情況需要去別的地方，銀行會通融。但若是剛買下不久就開始出租，銀行會要求在60天內付清，通常這種情況就只能重貸，換成出租屋的較高利率了。她建議民眾就算想要出租第二棟自住房屋，也不要剛買下就出租，至少要自住一年才行。

此外，第二棟房的首付部分要更高一些，需達到10%，而通常自住的第一棟屋3%至5%即可。

除了第二棟自住屋之外，最多可以共有三棟房可以拿到好利息。她表示最近很多客人參加「父母之家」的項目貸款，該項目允許兒女為父母購買房屋，並可以使用「自住/主要房屋」費率，前提要求是父母必須擁有房屋的所有權，並且兒女除了他們目前已經擁有的任何其他債務（例如房屋抵押貸款）外，還必須有資格獲得貸款。

她表示，如果兒女有資格，即使父母沒有任何上報的收入，給父母買房的兒女也可以獲得自住屋的利率。對於父母年邁的孩子來說，這是一種很好的方式，可以幫助他們為父母購買房屋，並同時獲得非常低的自住屋利率。

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