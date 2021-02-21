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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

南加世華婦女線上工商講座 民眾獲獎添知識

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長唐久麗。（線上截圖）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長唐久麗。（線上截圖）

報稅季節已到，紓困金、PPP、失業金該如何申報？針對疫情的稅法有什麼優惠？加州通過了哪些新法？世界華人工商婦女企管協會南加州分會，20日舉辦「2021加州新法律及稅務新規」雲端講座，提供民眾了解更多福利的平台。線上超過150人參與，開心領獎又增添知識。

講座邀請民生法律師楊安立主講「病毒通報規則及大麻法」，勞工法律師許志明主講「CFRA/OSHA勞工新法」、「雇主可否要求員工注射疫苗？」，及會計師葉俊麟主講「新一波疫情紓困方案」、「拜登總統稅務風向分析」。世華南加州分會法律顧問杜惠莉也彙整總結，讓社會大眾及企業商家了解法律更動避免觸法。總幹事鄭東清在座談會中，向華人介紹許多可以利用的政府資源，幫助個人或商家填寫表格，介绍或尋找工作。

會長唐久麗表示，這段時間大家專心防疫，沒有注意到政府通過許多新法規，且幾乎件件都與民生息息相關，不容忽視。講座召集人游蕙綾表示，疫情期間員工控告老闆的案子激增，但只要有合適的保險和處理方法，一切都可迎刃而解，免去許多不必要的訴訟麻煩。監事長冉瑞宜指出，南加州分會以照顧華人需要為己任，走在問題前面。

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