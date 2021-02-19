瘋狂亞洲富豪導演朱浩偉 尼多山買莊園

朱浩偉買下一棟田園牧場風格的莊園。（取自地產網站）

華裔導演 朱浩偉（Jon M. Chu）自「瘋狂亞洲富豪」創造票房奇蹟獲得事業成功後兩年，終於換了一棟更大的房屋。最近他以370萬元，買下了位於馬里布（Malibu）和卡拉巴薩斯（Calabasas）之間風景秀麗的群山中，一棟田園牧場風格的莊園。

這處地區名為「尼多山」（Monte Nido），雖然位於豪宅雲集的馬里布和卡拉巴薩斯之間，但卻相當低調幽靜，屬縣管區。朱浩偉買下的這處房產原本去年夏天掛牌，價格為385萬元，最降價15萬元成交。該莊園占地近2.7畝，位於一處小路盡頭，通過木橋進入，莊園隱藏在石牆和大門後面，主體房屋是工匠風格的，始建於1954年，為紅褐色帶有藍綠色裝飾，面積將近4800平呎，包括五間臥室。

主樓層有巨大的木質橫梁、三角形天窗、石壁爐和兩套通向花園的玻璃狀法式門。巨大的書房有足夠的空間來舉辦活動，而另一個額外書房則擁有大落地窗，可以是家庭辦公室或圖書室。此外還有私人健身房，主臥室包括環繞的窗戶牆，可欣賞到橡樹布滿的地面的景色；而主浴室有內置浴缸配有天窗。

朱浩偉買下一棟田園牧場風格的莊園。（取自地產網站） 朱浩偉買下一棟田園牧場風格的莊園。（取自地產網站）

但該地產最吸引人的其實是廣闊且私密的土地，其中包括當地的植物、大棵橡樹、加州 罌粟花田以及有李子、桃子和杏樹的水果樹，以及大菜園；另外有小徑通往最後方的野餐區，設有一個大游泳池，池中有石製露台，還有燒烤區和溫泉。而停車場是一個獨立的五車位車庫，另外還有可停放幾輛車的路旁停車位。

朱浩偉買下一棟田園牧場風格的莊園。（取自地產網站）

現年41歲的朱浩偉被視為成功的亞裔導演。（記者李雪／攝影）

買下這處莊園時，朱浩偉仍持有自己的「入門房」（“starter” house），是位於洛杉磯繁忙的Beverly Grove街區的一棟翻新後的1930年代傳統風格的房屋，他於2015年以270萬元的價格買下。

現年41歲的朱浩偉被視為成功的亞裔導演，父母來自台灣 ，本人在矽谷出生和長大。在執導「瘋狂的亞洲富豪」之前，他也執導包括「特種部隊2」、小賈斯汀的「永不說不」等片。