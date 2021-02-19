河濱茉莉塔新建案 50萬起廣受青睞

Overland社區新宅客廳。（TriPoine Homes提供）

河濱縣茉莉塔市（Murrieta）也是內陸帝國近年迅速發展城市，在加州 最快擴張城市名單上榜上有名。該市居民族裔多元和人數逾10萬人，由於愈來愈多居民遷入，該市也積極開發新建案，Overland社區就是其中之一；據地產資訊網站，目前茉莉塔市住宅平均價格近50萬元，近年一直呈上升趨勢。

實際上茉莉塔市建市時間只有30年，在內陸算是較年輕城市。在2000年至2010年的十年間，人口迅速膨脹，增加了133.7%。茉莉塔市位於洛杉磯-聖地牙哥大區域的中心地帶，日漸繁榮的地區經濟及四通八達交通位置，令該市日益受到投資者及居民青睞。

Overland社區俯視圖。（TriPoine Homes提供）

Overland社區俯視圖。（TriPoine Homes提供）

Overland社區新建案由Tri Point Homes房建公司開發。包括三個小型社區即Savanna、Magnolia和Sycamore，以獨立屋為主，價位在50萬元至53萬元左右。住宅面積2806平方呎至3741平方呎，有4-5居室，2.5-4.5衛浴，三車位車庫。

住宅特點，以Savanna全一層獨立屋為例，進門就設立一個可以作為私人辦公室的空間，提供訪者在不深入私人空間就可以有交談區間。廚房就餐休閒開放一體空間，寬敞明亮採光通透；私家後院更是屋主招待親友休閒好去處。主臥室及次臥有一定距離，照顧年長者安靜休息，主臥有獨立衛浴、衣帽間，次臥有分享衛浴，各自有掛衣間，同時也考慮寵物需要，為寵物安排休息玩耍空間。

Overland社區新宅廚房。（TriPoine Homes提供）

Overland社區地址：30797 Laelia Circle , Murrieta，CA 92563。社區擁有娛樂、休閒、健身 等設施。茉莉塔市比鄰坦密庫拉市，Overland社區居民很方便駕車到坦密庫拉市零售購物中心，以及各個酒莊及葡萄園。位於215號公路附近，通往15號、60號、91號公路也很方便。該社區位於Menifee聯合學區 及派里斯聯合高中學區之間，比鄰Harvest Hill STEAM學校及Bell Mountain中學、Paloma Valley高中。

該社區HOA費在每個月103至143元，物業稅大約是1.16%。要了解相關費用詳情，可致電：951-418-3462，或電郵：[email protected]諮詢。