富商、名人、凶殺案…阿罕布拉百年城堡 399萬元易主

古堡建築中心對稱，並且享有360度的聖蓋博谷風景。（地產網站圖片）

位於洛杉磯 縣聖蓋博 谷華人聚集區，阿罕布拉 市(Alhambra)山谷大道西南邊一處山頂上，有一座神秘且特別的歐洲古堡，最近公開上市，開價僅399萬元，目前正在進行交易手續中。

這座「庇里牛斯城堡」（Pyrenees Castle）是一棟特別的建築，不僅樣式特殊，更有眾多故事和歷史成為周邊居民津津樂道，且一度曾是華人擁有的物業。

美國當代傳奇音樂製作人菲爾斯佩克特（Phil Spector）自1998年入住時，只有一些忠實歌迷或周邊鄰居知道，當然也不乏歌迷前往城堡外打卡。但是，2003年2月3日，40歲的女演員拉娜克拉克森（Lana Clarkson）在城堡門廳中被謀殺，消息驚動洛城。事發前兩小時，斯佩克特和克拉克森在西好萊塢見面，因此屋主斯佩克特自然成為嫌犯。據悉斯佩克特辯稱克拉克森是自殺，但他的司機稱，看到斯佩克特拿著槍從屋子後門出來。

來源：記者李雪

在長達六年的案件訴訟中，初審時陪審團曾以10比2支持定罪，但因未達成一致共識而流審。兩年後重審才最終定罪。審理過程中，著名華裔鑑識專家李昌鈺曾應被告辯護律師之邀出庭作證，並因此惹來包括蓄意漏報證據等流言蜚語。不過李昌鈺回應稱「問心無愧」。

斯佩克特於2009年被判二級謀殺罪成立，在北加州士德頓（Stockton）監獄服刑。當時法官指出，他至少須坐牢19年，至2028年前都不准假釋。但上月初斯佩克特在獄中感染新冠肺炎於16日死亡。

這棟「庇里牛斯城堡」建於1925年，由法國移民來美的牧羊人Sylvester Dupuy建造。Dupuy小時候隨家人從法國庇里牛斯來到洛杉磯牧羊，長大後接手了叔叔的牧場，隨後又投資土地和石油。到了1924年，他開始建造一棟自己夢想中的城堡，用50萬元現金打造，在當時堪稱豪華。城堡的入口處鋪設義大利進口大理石，屋頂則用荷蘭瓦，整棟建築就是他在法國時就仰慕法式大城堡的複製品。

如今城堡周邊戒備森嚴，有電子門禁和數十個監控攝像頭。（記者李雪／攝影）

不得不說，Dupuy選擇了當地地勢最好的一個位置，城堡座落在阿罕布拉市、蒙市和洛杉磯市交界處的一個小山的山頂，坐擁360度的聖蓋博谷景色。這座城堡是周圍地區最大的私有財產，占地2.5畝，整塊地都有圍牆、柵欄再加之大樹和茂密的植物包圍，非常私密。因為富有的Dupuy家族極度重視隱私，但也常常舉辦宴會，尤其在1932年洛杉磯奧運會期間，更是為法國奧運明星們舉辦慶功聚會。神秘又富有，在30年代讓當地人傳言城堡鬧鬼或是有黑幫隱蔽。不過，這個大戶人家在二戰後，將城堡僅以6萬元廉價賣掉。

隨後幾十年間城堡多次易主，也多次經歷閒置和破壞。據洛杉磯時報報導，城堡1985年迎來一對神秘的華裔商人夫婦，他們花費58.5萬元買下後，又不惜花費50萬元修復，並增加了一些中式陳設，還邀請公眾參觀。

這對「神秘的華商」據悉是劉偉民和妻子王國媚，他們創立的劉氏基金會(RM Liu Foundation)也常有慈善贊助。根據房產交易紀錄，1998年Robert & Mimi Liu以110萬元的價格，將城堡出售給音樂人斯佩克特。據悉當初斯佩克特買下城堡後非常喜歡，立刻從巴沙迪那搬到阿罕布拉。