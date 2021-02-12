我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

富商、名人、凶殺案…阿罕布拉百年城堡 399萬元易主

記者李雪／阿罕布拉市報導
古堡建築中心對稱，並且享有360度的聖蓋博谷風景。（地產網站圖片）
古堡建築中心對稱，並且享有360度的聖蓋博谷風景。（地產網站圖片）

位於洛杉磯聖蓋博谷華人聚集區，阿罕布拉市(Alhambra)山谷大道西南邊一處山頂上，有一座神秘且特別的歐洲古堡，最近公開上市，開價僅399萬元，目前正在進行交易手續中。

這座「庇里牛斯城堡」（Pyrenees Castle）是一棟特別的建築，不僅樣式特殊，更有眾多故事和歷史成為周邊居民津津樂道，且一度曾是華人擁有的物業。

美國當代傳奇音樂製作人菲爾斯佩克特（Phil Spector）自1998年入住時，只有一些忠實歌迷或周邊鄰居知道，當然也不乏歌迷前往城堡外打卡。但是，2003年2月3日，40歲的女演員拉娜克拉克森（Lana Clarkson）在城堡門廳中被謀殺，消息驚動洛城。事發前兩小時，斯佩克特和克拉克森在西好萊塢見面，因此屋主斯佩克特自然成為嫌犯。據悉斯佩克特辯稱克拉克森是自殺，但他的司機稱，看到斯佩克特拿著槍從屋子後門出來。

來源：記者李雪

在長達六年的案件訴訟中，初審時陪審團曾以10比2支持定罪，但因未達成一致共識而流審。兩年後重審才最終定罪。審理過程中，著名華裔鑑識專家李昌鈺曾應被告辯護律師之邀出庭作證，並因此惹來包括蓄意漏報證據等流言蜚語。不過李昌鈺回應稱「問心無愧」。

斯佩克特於2009年被判二級謀殺罪成立，在北加州士德頓（Stockton）監獄服刑。當時法官指出，他至少須坐牢19年，至2028年前都不准假釋。但上月初斯佩克特在獄中感染新冠肺炎於16日死亡。

這棟「庇里牛斯城堡」建於1925年，由法國移民來美的牧羊人Sylvester Dupuy建造。Dupuy小時候隨家人從法國庇里牛斯來到洛杉磯牧羊，長大後接手了叔叔的牧場，隨後又投資土地和石油。到了1924年，他開始建造一棟自己夢想中的城堡，用50萬元現金打造，在當時堪稱豪華。城堡的入口處鋪設義大利進口大理石，屋頂則用荷蘭瓦，整棟建築就是他在法國時就仰慕法式大城堡的複製品。

如今城堡周邊戒備森嚴，有電子門禁和數十個監控攝像頭。（記者李雪／攝影）
如今城堡周邊戒備森嚴，有電子門禁和數十個監控攝像頭。（記者李雪／攝影）

不得不說，Dupuy選擇了當地地勢最好的一個位置，城堡座落在阿罕布拉市、蒙市和洛杉磯市交界處的一個小山的山頂，坐擁360度的聖蓋博谷景色。這座城堡是周圍地區最大的私有財產，占地2.5畝，整塊地都有圍牆、柵欄再加之大樹和茂密的植物包圍，非常私密。因為富有的Dupuy家族極度重視隱私，但也常常舉辦宴會，尤其在1932年洛杉磯奧運會期間，更是為法國奧運明星們舉辦慶功聚會。神秘又富有，在30年代讓當地人傳言城堡鬧鬼或是有黑幫隱蔽。不過，這個大戶人家在二戰後，將城堡僅以6萬元廉價賣掉。

隨後幾十年間城堡多次易主，也多次經歷閒置和破壞。據洛杉磯時報報導，城堡1985年迎來一對神秘的華裔商人夫婦，他們花費58.5萬元買下後，又不惜花費50萬元修復，並增加了一些中式陳設，還邀請公眾參觀。

這對「神秘的華商」據悉是劉偉民和妻子王國媚，他們創立的劉氏基金會(RM Liu Foundation)也常有慈善贊助。根據房產交易紀錄，1998年Robert & Mimi Liu以110萬元的價格，將城堡出售給音樂人斯佩克特。據悉當初斯佩克特買下城堡後非常喜歡，立刻從巴沙迪那搬到阿罕布拉。

城堡主體共有十間臥室、11間浴室。（地產網站圖片）
城堡主體共有十間臥室、11間浴室。（地產網站圖片）

洛杉磯 阿罕布拉 聖蓋博

上一則

橙縣海岸社區學院 兩名學生疑服藥過量亡

下一則

洛縣檢察官 控告檢察長賈斯康職場霸凌

延伸閱讀

世界日報45周年慶／洛杉磯社 南加華文媒體一枝獨秀

世界日報45周年慶／洛杉磯社 南加華文媒體一枝獨秀
AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三

AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三
共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴

共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴
去年凶殺案暴增30%原因…新冠疫情壓力、種族抗議衝擊

去年凶殺案暴增30%原因…新冠疫情壓力、種族抗議衝擊

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商
犯謀殺罪的傳奇唱片製作逝世 華裔鑑識專家曾因該案遭議

犯謀殺罪的傳奇唱片製作逝世 華裔鑑識專家曾因該案遭議

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨