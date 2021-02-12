神秘古堡豪宅 外如鐵幕…內有砲塔、噴水池 超華麗

單獨的一棟四車位的車庫上方也有起居區，並設有兩臥兩浴可以作為獨立客房。（地產網站圖片）

被指控謀殺女演員並被定罪的傳奇音樂製作人菲爾斯佩克特（Phil Spector），因感染新冠病毒1月16日病逝，享壽81歲。他在阿罕布拉 市西南角山崗的一棟古堡式豪宅，2021年1月初進入交易程序，這棟豪宅也是將他送入監獄 的謀殺案現場。

該城堡共有兩個出入口，門口圍牆上貼著「庇里牛斯城堡」的英文標示，據多年前洛杉磯時報報導，當時圍牆上的標示是「斯佩克特的庇里牛斯城堡」（Phil Spector’s Pyrenees Castle）。如今城堡周邊戒備森嚴，有電子門禁、圍牆、柵欄，以及房屋建築上有共約數十個監控攝像頭。黑色鐵門都焊接上嚴絲合縫的鐵板，難以一窺究竟，只能從高高的圍牆外，遠遠看到城堡的屋頂尖。

城堡共有兩個出入口，門口的圍牆上貼著「庇里牛斯城堡」的英文標示。（記者李雪／攝影）

或是為了阻擋狗仔隊，黑色鐵門都焊接上嚴絲合縫的鐵板，只能從高高的圍牆外，遠遠看到城堡的屋頂尖。（記者李雪／攝影）

不過通過據地產網站介紹，可以一窺屋內概況。房屋面積為1萬590平呎，相當豪華。車道通往帶噴泉的空地，主要建築的入口是一個宏偉的門廳，位於城堡兩個側翼的中心點，整個建築是中心對稱的。許多原始的建築細節比比皆是，包括四座砲塔、木板客廳和帶橫梁天花板的餐廳、水晶吊燈、原始鑲嵌的硬木地板和手繪鏤花。

城堡主體共有十間臥室、11間浴室，還有多個娛樂空間，因此也有很多機會可以為現代生活配置房屋。另外單獨的一棟四車位的車庫上方也有起居區，並設有兩臥兩浴可作為獨立客房，因此整個房產共有12臥13浴。

據Zillow網站紀錄，城堡早在2019年3月就掛牌出售，當時標價550萬元。隨後一路降價，至2020年8月時已經降至399.8萬元。今年1月4日房屋進入交易程序，目前還無法知道最終成交價。假設以399.8萬元成交，均價僅每平呎378元。而據各大房產網站的估計，阿罕布拉市成交房屋單價的中位數大約每平呎479元。

房屋面積為1萬0590平呎，相當豪華。（地產網站圖片）

水晶吊燈也是原始的建築一部分。（地產網站圖片）

據周圍鄰居表示，城堡雖然出售，但沒有在門口插牌，只是低調掛上網，去年確實有一些人來看房。一名住在不遠處的華裔鄰居表示，當年的謀殺案驚動了社區，在那之後就不太看到有人進出。有時會看見斯佩克特的太太出入城堡，但近年來似乎無人住在裡面。他感慨這棟傳奇的古堡充滿故事，令人唏噓。

另一名陳姓居民在周圍居住了20年，古堡是他和家人每天散步的必經之地。他表示早年間公眾可以預約參觀古堡，後來就不再開放。他說新來的居民都不知道古堡裡發生的事，因此不會討論。

在房屋交易過程中，屋主忽然去世並不是常見情況。資深地產經紀人袁立功表示，通常發生這種情況，屋主的繼承人可以代理，這筆交易仍可以繼續進行。但若是沒有信託，可能要經過法院時間會久一點。但他表示，一般有錢人多會有信託帳戶，可由信託裡的授權人代行。

據悉，斯佩克特於60至70年代和第一任妻子收養過三個孩子，後來和第二任妻子生育了一對雙胞胎，其中一子患病死亡。2006年謀殺案還未了結時，他與第三任妻子成婚。

斯佩克特上月被確診為新冠肺炎，之前曾住院，並返回專門收治精神或是健康不良囚犯的加州 醫療機構。他是在1月16日下午6時35分，在獄外的醫院被宣布死亡，但加州監獄官員說他是死於自然原因。

斯佩克特被控2003年2月3日於阿罕布拉市豪宅，謀殺女演員克拉克森（Lana Clarkson），2009年被判二級謀殺罪成立。